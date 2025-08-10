ನವದೆಹಲಿ: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ, ಸೇರಿಸದ ಜನರ ಹೆಸರುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ, ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮತಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದಿರಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ (ಎಡಿಆರ್) ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಆಯೋಗ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆ ನೀಡದವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ, ಅನರ್ಹಗೊಂಡ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮತದಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕರಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ನೀಡಿ ಹೆಸರು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಈ ನಿಲುವು ಶಾಸನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಣಿಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮೀಸಲಾತಿ ಅಥವಾ ವಿನಾಯಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದರೆ, ಅಂಥವರು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2025 ರವರೆಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಿಗದಿತ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಿದ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನೀಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮ್ 6 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗದಿರಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆರೋಪ ಸುಳ್ಳು: ಕಾರಣಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 1960 ರ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು (RER) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೇಳಿರುವುದು ಸುಳ್ಳು, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ERO) ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ.
ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಹೇಳಿದೆ. ಕರಡು ಪಟ್ಟಿಯು ಎಣಿಕೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರ ಸರಿಯಾಗಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಎಣಿಕೆ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಥವಾ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸೇರ್ಪಡೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
