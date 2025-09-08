ಯುವ ಜನತೆಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಕನಸುಗಳನ್ನ ನನಸು ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ; 53 ಮಂದಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಪಿಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್
ವೃತ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುವಜನತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನೆರವು ನೀಡಲು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 8, 2025 at 2:31 PM IST|
Updated : September 8, 2025 at 2:40 PM IST
ಮಲ್ಯಾಳ(ತೆಲಂಗಾಣ): ಈ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳು ಬದುಕು ರೂಪಿಸಲು ಮಾತ್ರವೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಅನೇಕರು ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಲ್ಯಾಳ ಮಂಡಲದ ಟಕ್ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಗಂಗಾಸಾಗರ್ ಎಂಬ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ್ವ - ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೂರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಅನೇಕರ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಿಂದ 2 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿರುವ ಟಕ್ಕಲ್ಪಲ್ಲಿಯ ಜೆಡ್ಪಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಗಂಗಾಸಾಗರ್ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೂರಾರು ಮಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಇವರು ಉಚಿತವಾಗಿಯೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2016ರಿಂದ ತರಬೇತಿ: ಗಂಗಾಸಾಗರ್ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೂ ಅಂದರೆ 2016ರಿಂದಲೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪರಿವಾರ್ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿತ ಬೋಧನೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ. ಯುವಜನತೆಗೆ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬದುಕಿನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿರುವ ಅವರು, ಟಕ್ಕಲ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಮೈದಾನವನ್ನು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದಲೇ ತರಬೇತಿ ಶುರು: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೇನಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪುಲ್ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು 1,600 ಮೀಟರ್ ಓಟವನ್ನು ಕೇವಲ 5.30 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಡ್ರಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ, ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಮತ್ತು ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಯಾಳ, ಪೆಗಡಪಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಗಳ ಯುವಕರು ಈ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಇವರ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು, 53 ಮಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 30 ಮಂದಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ , 22 ಮಂದಿ ಸೇನೆ ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರು ನೌಕಾಪಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ: ಹರ್ಡಲ್ಸ್, ಏಣಿ ಮತ್ತು ಡಂಬ್ಬೆಲ್ಸ್ನಂತಹ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗಲೆಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಇವರ ಬಳಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಟಕ್ಕಲ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಗಾಸಾಗರ್ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಹಾನಿಕಾರಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲಾಗಿ ಯುವಜನರು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಈ ತರಬೇತಿ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಜಾನೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಉದ್ಯೋಗ ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಸಮಾಜ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾರೆ ಗಂಗಾಸಾಗರ್.
