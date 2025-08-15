ETV Bharat / bharat

ಸಿಎಂ ಯೋಗಿಯ ಹೊಗಳಿದ ಶಾಸಕಿಯನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ - SP EXPELS MLA POOJA PAL

ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ದರೋಡೆಕೋರ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅತಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ನಂಥವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ ಶಾಸಕಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದೆ.

ಎಸ್ ಪಿ ಶಾಸಕಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್
ಎಸ್ ಪಿ ಶಾಸಕಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ (ANI, IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2025 at 12:25 AM IST

2 Min Read

ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ದರೋಡೆಕೋರ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅತಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಂಥವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ(ಎಸ್ ಪಿ) ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೌಶಾಂಬಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೈಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಪಾಲ್ ಇವರ ಪತಿ. ಇವರು ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಎಸ್ ಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ. 2005ರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜು ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟರ್ ಅತಿಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಡೆಯವರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅತಿಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದವ. 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಅತಿಖ್ ಹಾಗು ಆತನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಸಾಪಣೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಷನ್ 2047' ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್‌ನಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಶೂನ್ಯಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪಾಲ್ ನುಡಿದರು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ; ಮೂವರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ ಎಸ್​ಪಿ - SP REBEL MLA EXPELLED

ಲಕ್ನೋ(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದ ದರೋಡೆಕೋರ ಹಾಗು ರಾಜಕಾರಣಿ ಅತಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಂಥವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಿದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷ(ಎಸ್ ಪಿ) ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಜೂನ್ ನಿಂದ ನಾಲ್ವರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ನಂತರ ನನ್ನನ್ನು ಉಚ್ಛಾಟಿಸಿರುವ ಕುರಿತ ಪತ್ರ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರು ಕೌಶಾಂಬಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೈಲ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜು ಪಾಲ್ ಇವರ ಪತಿ. ಇವರು ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಎಸ್ ಪಿಯ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ. 2005ರಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯ ನಂತರದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜು ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸ್ಟರ್ ಅತಿಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಡೆಯವರು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಅತಿಖ್ ಅಹ್ಮದ್ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಮತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದವ. 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ಅತಿಖ್ ಹಾಗು ಆತನ ಸಹೋದರನನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಪ್ರಯಾಗ್ ರಾಜ್ ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಸಾಪಣೆಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿ ನೇರಪ್ರಸಾರವಾಗಿತ್ತು.

ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ 'ವಿಷನ್ 2047' ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದೇ ಇದ್ದ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನೋಡಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ದುಃಖ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದರು ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಮಾತು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಆಡಳಿತದಡಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆದ ಅನೇಕ ದುಃಖಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ತಾಯಂದಿರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್‌ನಂತಹ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಶೂನ್ಯಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತಂದ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಪಾಲ್ ನುಡಿದರು.

ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮತದಾನ; ಮೂವರು ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ ಎಸ್​ಪಿ - SP REBEL MLA EXPELLED

For All Latest Updates

TAGGED:

SAMAJWADI PARTYCM ADITYANATHMLA POOJA PALಶಾಸಕಿ ಪೂಜಾ ಪಾಲ್ ಉಚ್ಛಾಟನೆSP EXPELS MLA POOJA PAL

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಗೂಗಲ್​ ಕ್ರೋಮ್​ ಖರೀದಿಗೆ ಆಫರ್:​ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಅರವಿಂದ್​ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್​ ಯಾರು?

ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಕೈಗರ್ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್! ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಖಾದಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 350 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರ: ಗೋವಿಂದ ಮೆಹೆಂದಳೆ ಕುಂಚದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ಹುತಾತ್ಮರು​

ಟ್ರಾವೆಲ್​ ಅಂಡ್​ ಟೂರಿಸಂ ಫೇರ್​: ರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್​ಗೆ ಸತತ 2ನೇ ಸಲ 'ಬೆಸ್ಟ್​ ಬೂತ್​ ಡೆಕೋರೇಷನ್​ ಅವಾರ್ಡ್​'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.