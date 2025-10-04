ETV Bharat / bharat

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರೇ ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

SOURAV GANGULY BEATS DHAK
ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿದ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 4, 2025 at 1:24 PM IST

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳ) : ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು, ವಿಜಯ ದಶಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಡೆದ ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಅವರ ಡೋಲಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಜನರು ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ದುರ್ಗೆಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿರುವ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ, ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ದೇವಿ ಮೂರ್ತಿಯ ವಿಸರ್ಜನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬಂಗಾಳದ 'ಮಹಾರಾಜ' ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಜನರು ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

ಈ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ದೇವಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವೇಳೆ ಡೋಲು ಬಾರಿಸಿ, ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಸಾಗಿದರು. ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸ್ನೇಹಾಶಿಶ್ ಗಂಗೂಲಿ ಕೂಡ ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಡೋಲಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆ ಗಂಗೂಲಿ ಕೂಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಪುತ್ರಿ ಸನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಡೋನಾ ಅವರು ಗೈರಾಗಿದ್ದರು.

ಮಂಟಪದಿಂದ ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು, ಸಂಜೆ ನಡೆದ 'ಬರನ್ ಸಮಾರಂಭ'ದಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಡೋಲಿನ ತಾಳಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರು ಡೋಲು ಬಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಅದನ್ನು ಈ ವರ್ಷದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೌರವ್​ ಗಂಗೂಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ಪುತ್ರಿ ಸನಾ ಜೊತೆಗಿನ ಪೂಜೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸನಾ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳಿ ಪೂಜೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದು ದೇವತೆ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇವಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ನೇಹಾಶಿಸ್ ಗಂಗೂಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು 1972 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾವು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ಸಂತೋಷ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

