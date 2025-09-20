ETV Bharat / bharat

ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಮಗ

ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನೋರ್ವ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ.

PUNJAB CRIME FATHER MURDERED FOR MONEY FATHER KILLED BY HIS SON ಮಗನಿಂದ ತಂದೆ ಕೊಲೆ
ತನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಣ ಕೊಡದ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಂದ ಮಗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2025 at 5:03 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶ್ರೀ ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್, ಪಂಜಾಬ್​: ಕ್ಷುಲಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯನ್ನೇ ಹೆತ್ತ ಮಗ ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್​ನ ಶ್ರೀ ಫತೇಘರ್ ಸಾಹಿಬ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಟ್ಟೋ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಆರೋಪಿ ಮಗನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರೀಂದರ್​ ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಪರಮ್‌ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, "ಮೃತ ಪರಮ್‌ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಪತ್ನಿ ರಂಜಿತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​​ 17ರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಮಗ ವರೀಂದರ್‌ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್​ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ವರೀಂದರ್‌ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ: "ಈ ಕೊಲೆ ಹಣ ನೀಡದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 17ರಂದು ಆರೋಪಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ತಂದೆ ಬಳಿ 5,000 ರೂ. ಕೇಳಿದ್ದ. ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ 1,000 ರೂ. ನೀಡಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳದ ಮಗ 5,000 ರೂ.ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದ. ಹಣ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ವರೀಂದರ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಈ ಜಗಳ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಕತ್ತರಿಯಿಂದ ಮಗ ತಂದೆಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ" ಎಂದು ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂದುವರಿದು, "ಮಗನ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ತಂದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ದಾರಿ ಮಧ್ಯೆ ಅವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯ ತಾಯಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತನ ಮಗನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ವರೀಂದರ್​ ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಡಿಎಸ್‌ಪಿ ರಾಜ್​​ ಕುಮಾರ್​​ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತ ಪರಮಜಿತ್ ಸಿಂಗ್‌ ಆರೋಪಿ ಮಗ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಹರ್ಷಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರಿಯ ಮಗ ವರೀಂದರ್ ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇವಲ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಸ್ನೇಹಿತನ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ

For All Latest Updates

TAGGED:

PUNJAB CRIMEFATHER MURDERED FOR MONEYFATHER KILLED BY HIS SONಮಗನಿಂದ ತಂದೆ ಕೊಲೆSON KILLS FATHER

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್​​: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಡೀಲ್​ಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​!

ಎಪಿಎಲ್‌ ಆದ 14,771 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್​ಗಳು: ಹಾವೇರಿ ಪಡಿತರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

'ಕಾಂತಾರ'ಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು ಸಾಥ್: ಟ್ರೇಲರ್​ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸ್ಟಾರ್

ಓಮಾನ್​ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್​ ಬಿದ್ದರೂ ​​ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಾರದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್: ಕಾರಣ ಏನು ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.