ಕೋಟಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಟಿ) ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುವ ಜಂಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ (ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್) ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗದ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರವೇ ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಜಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ-ಜೆಐಸಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುವಂತೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು 2024 ರಲ್ಲಿ ವೇದ್ ಲಹೋಟಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. 2021 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೃದುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ 1 ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಡಿದ್ದರು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಲಹೋಟಿ : ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ವೇದ ಲಹೋಟಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 120 ರಲ್ಲಿ 120 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 117 ಮತ್ತು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 118 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು 355 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ. ಆಗ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶೇಕಡಾ 98.61 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಟಾಪರ್ ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೃದುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು: ಅದೇ ರೀತಿ, 2021 ರಲ್ಲಿ, ಮೃದುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 120 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 116 ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 112 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೃದುಲ್ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 348 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಬ ಶ್ರೇಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ . ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 96.67 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕಠಿಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?: ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳುವಂತೆ ಜೆಇಇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾದರಿಯೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ವಿಧಾನವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಐಐಟಿಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಿಭಿನ್ನ ಐಐಟಿಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು ಉತ್ತಮ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ MCQ ಗಳು: JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸೂತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಹು - ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕ ಯೋಜನೆಯೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮೂರು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳಿಲ್ಲ.
ಟಾಪರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೀಗಿದೆ!: ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವೇದ್ ಲಹೋಟಿ 98.61 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ನಂತರ, ಮೃದುಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ 96.67 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ನಂತರ 2023 ರ ಟಾಪರ್ ವಲಿವಾಲ ಚಿದ್ವಿಲಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ 94.72 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು 360 ರಲ್ಲಿ 341 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಣವ್ ಗೋಯಲ್ 360 ರಲ್ಲಿ 337 ಅಂದರೆ 93.61 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
2019 ರಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಗುಪ್ತಾ 372 ರಲ್ಲಿ 346 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಅವರು 93.01 ಶೇಕಡಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ 2017 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೇಶ್ ಮೆಹ್ತಾ 366 ರಲ್ಲಿ 339 ಅಂದರೆ 92.62 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪರ್ ಅಮನ್ ಬನ್ಸಾಲ್ 372 ರಲ್ಲಿ 320 ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 86.02 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಠಿಣವೆಂದು ಏಕೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಟಾಪರ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಜತ್ ಗುಪ್ತಾ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ 111, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 116 ಮತ್ತು ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 105 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅವರು 332 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ, ಒಟ್ಟು 360 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು 92.22 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಐಟಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹತಾ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇವ್ ಶರ್ಮಾ ಪತ್ರಿಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಕಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. JIC ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2025 ರಲ್ಲಿ JEE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ನ ಪೇಪರ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 4 ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಶೇ 72.11ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 1.30 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಶೇ 19.7 ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 35,500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಶೇ 8ರಷ್ಟು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 14,700 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪೇಪರ್ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಶೇ 78.55ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 1.41 ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಅನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಶೇ 3.5ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 6,300 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಶೇ 6.42ರಷ್ಟು ಅಥವಾ 11,500 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
