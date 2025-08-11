ಭುವನೇಶ್ವರ (ಒಡಿಶಾ) : ಒಡಿಶಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಅವರು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜನರಿಂದ ದೂರು- ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಹಾವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಾಗಿ ಜನರು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಅಂಗವಿಕಲರ ವಿಶೇಷ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು ಹೌಹಾರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಹಾವು ಕೋಣೆಯ ಛಾವಣಿಯಿಂದ ದೊಪ್ಪನೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಬಳಿಕ ಅದು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಡೆಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿತು. ಸಭಾಂಗಣದೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಜನರು ಸರೀಸೃಪವನ್ನು ಕಂಡು ಭಯಭೀತರಾದರು. ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವವರು ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೆಳಗ್ಗೆ 9.25 ಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಾವಾಗಿದೆ. ದನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹಾವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶುಭೇಂದು ಮಲ್ಲಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು, ಅಂಗವಿಕಲರು ಮತ್ತು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಸಿಎಂ ಮಾಝಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ 14ನೇ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ರಮೇಶ್ ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗಳಿವು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 50 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾವುಗಳು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲೇ ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಮಾಟಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಹಾವು ಕಡಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತ. ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಭಯ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಷವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾವು ಕಡಿತಕ್ಕೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಅಂಗವನ್ನು ಚಲಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಕಚ್ಚಿದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ. ಹಾವಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಬ್ಲೇಡ್ನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ವಿಷವನ್ನು ಬಾಯಿಯಿಂದ ಹೀರುವುದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಾಟಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ವೈದ್ಯರ ಹೇಳಿದ ನೀಡಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬುದು ರಮೇಶ್ ನೀಡುವ ಸಲಹೆ.
