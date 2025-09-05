ETV Bharat / bharat

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ: ಮುಂದುವರೆದ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ 207.46 ಮೀಟರ್​ ಇದ್ದ ಯಮುನಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಇಂದು 207.24 ಮೀಟರ್​ಗೆ ತುಸು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

YAMUNA RIVER WATER LEVEL
ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಯಮುನಾ ನದಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 5, 2025 at 7:41 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ನೀರಿನ ಪ್ರಯಾಣ ತುಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನದಿ ಇನ್ನೂ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟ ಮೀರಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ವೇಳೆ ಹಳೆಯ ರೈಲ್ವೆ ಸೇತುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 207.24 ಮೀಟರ್‌ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಗುರುವಾರ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 207.46 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನದಿಯ ಅಪಾಯ ಮಟ್ಟವಾದ 205.33 ಮೀಟರ್​ಗಿಂತ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ನದಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಮಯೂರ್ ವಿಹಾರ್, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಮತ್ತು ಯಮುನಾ ಬಜಾರ್‌ನಂತಹ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಹಥಿನಿಕುಂಡ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ನಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರವಾಹ ಆತಂಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

DELHI FLOOD CWC REPORT
ಯಮುನಾ ನದಿ ಪ್ರವಾಹ (ETV Bharat)

ಈ ಬಾರಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾದ ಕಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗ (ಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂಸಿ) ಮತ್ತು ಜಲಶಕ್ತಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಎನ್‌ಜಿಟಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.

DELHI FLOOD CWC REPORT
ಓಖ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ (ETV Bharat)

ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹರಿಯಾಣದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಹರಿದು ಬರುವ ನೀರು ವಜೀರಾಬಾದ್, ಐಟಿಒ ಮತ್ತು ಓಖ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀರು ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು ಎಂದರು.

"ಇಂದು ನಾನು ದೆಹಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. 24x7 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು, ಪರಿಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇಖಾ ಗುಪ್ತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

DELHI FLOOD CWC REPORT
ಓಖ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ (ETV Bharat)

ಯಮುನೆಯ ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್​ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ: ಯಮುನೆಯ ನೀರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಐಟಿಒ, ಓಖ್ಲಾ ಮತ್ತು ವಜೀರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಜೀರಾಬಾದ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಐಟಿಒ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಖ್ಲಾ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರ ಜಲ ಆಯೋಗವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎನ್‌ಜಿಟಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ.

ಅಪ್ಪರ್ ಯಮುನಾ ರಿವರ್ ಬೋರ್ಡ್ (UYRB) ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವಂತೆ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಐಟಿಒ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಯಮುನಾ ನದಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹರಿಯಾಣ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದೆ.

2023ರಲ್ಲಿ 208.66 ಮೀಟರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದ ಯಮುನಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ: 2023 ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಮುನಾದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 208.66 ಮೀಟರ್​ಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೂರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

