ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಶೀತಲ್ ಮಹಾಜನ್

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸ್ಕೈಡೈವರ್ ಶೀತಲ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಬುಧವಾರ ಕೋರಿದರು.

skydiver-shital-mahajan-extend-birthday-wish-to-pm-modi-on-75th-birthday-by-skydiving-in-spain
ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಶೀತಲ್ ಮಹಾಜನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ನಿನ್ನೆ (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 17) ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಂಚ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸ್ಕೈಡೈವರ್ ಶೀತಲ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಕೈಡೈವರ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಕಾಶದಿಂದ ಶುಭಾಶಯಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಶಿಖರವಾದ ಎವರೆಸ್ಟ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾಪತ್ತರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶೀತಲ್ ಮಹಾಜನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

skydiving
ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ (ETV Bharat)

ಅವರು ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಎಂಪುರಿಯಬ್ರವಾ (ಸ್ಪೇನ್) ನಿಂದ ಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸ್ಕೈಡೈವ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8x6 ಅಡಿ ಧ್ವಜ ಬ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 'ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರಿಗೆ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

'ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೃಢಸಂಕಲ್ಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಜಿಗಿತವನ್ನು ನಾನು ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಶೀತಲ್ ಮಹಾಜನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

skydiver-shital-mahajan-extend-birthday-wish-to-pm-modi-on-75th-birthday-by-skydiving-in-spain
ಸ್ಕೈಡೈವಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮೋದಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ ಶೀತಲ್ ಮಹಾಜನ್ (ETV Bharat)

75 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ (ಪತ್ಯೇಕ ಸುದ್ದಿ) : ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಲವೂ ಅಹಮದಾಬಾದ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರೌಫ್ ಬಂಗಾಳಿ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಥೀಮ್ ಆಧರಿಸಿ 75 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಜಮಾಲ್ಪುರ್ ದರ್ವಾಜಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಮಹಂತ್ ದಿಲೀಪ್ ದಾಸ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು 75 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

Sheetal Mahajan
ಶೀತಲ್ ಮಹಾಜನ್ (ETV Bharat)

ಇದೇ ವೇಳೆ 75 ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು 75 ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ 75 ಬಾಟಲಿ ರಕ್ತವನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ಎಂದು ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ ದಿಲೀಪ್‌ದಾಸ್ ಜೀ ಅವರು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ @75: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಥೀಮ್ ಹೊಂದಿದ 75 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ

