ವಂತಾರಾಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ಚಿಟ್ ನೀಡಿದ ಎಸ್ಐಟಿ; ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್
ವಂತಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪಾಲನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 16, 2025 at 12:09 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ ವಂತಾರಾದಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೇಮಿಸಿದ ಎಸ್ಐಟಿ ಕ್ಲೀನ್ಚಿಟ್ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೇ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸಂದೇಹಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಂತಾರಾದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ನಡೆಸಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಕ್ರಮಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೃಪ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿರುವ ತಂಡವು ಇದು ಪರಿಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ಜಾಮ್ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ವಂತಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಪಂಕಜ್ ಮಿಥಲ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಬಿ ವರಾಲೆ ಅವರ ಪೀಠವು ವರದಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ.
ವಂತಾರಾ ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿಬಂದ ಅನುಮಾನ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ ನೇಮಕವಾದ ಸದಸ್ಯರು ನೀಡಿರುವ ಈ ವರದಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದ್ದು, ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಂತಾರಾ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎಸ್ಐಟಿ ವರದಿ ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ, ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ, ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂತಾರಾ ಕುಟುಂಬವು ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದ ಬದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಂತಾರಾವು ಸದಾ ಧ್ವನಿಯಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಗುಣಮುಖವಾದ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಿ, ನಾವು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವವು ಅವುಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವು ನಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವಾಗ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೇವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಂತಾರಾ ಸದಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಸ್ತಿ ಚೆಲಮೇಶ್ವರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಸ್ಐಟಿ ತಂಡ, ವಂತಾರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ನೀಡಿದೆ.
