ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಶುದ್ಧ, ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ: ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ

ಎರಡು ದಿನ ಬಿಹಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.

BIHAR SIR
ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್ (PTI)
Published : October 5, 2025 at 6:32 PM IST

ಪಾಟ್ನಾ(ಬಿಹಾರ): "ರಾಜ್ಯದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 22 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್​ಐಆರ್) ನಡೆಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

"2 ದಶಕಗಳ ನಂತರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ, ಅನರ್ಹರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ. 243 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇಆರ್‌ಒ (ಚುನಾವಣಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ)ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ 90,207 ಬಿಎಲ್‌ಒಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇಂದು ನಡೆದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ನವೆಂಬರ್ 22ಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ. ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಜೂನ್ 24ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ನಿಗದಿತ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ" ಎಂದರು.

ಬೂತ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಫೋನ್​ ಸಂಗ್ರಹಣೆ: "ಮತದಾರರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಫೋನ್‌ಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ಜನರು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ 90 ಸಾವಿರ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಯಾವುದೇ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 1,200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮತದಾರರು ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಮತದಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತದಾರರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್, ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಛತ್​ನಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿ: "ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಛತ್​ ಹಬ್ಬ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಉತ್ಸಾಹದಂತೆಯೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಬ್ಬವಾದ ಮತದಾನದಲ್ಲೂ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಕೋರಿದರು.

ಡಿಜಿಟಲ್​ ಮತದಾನ ವಿವರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರು, "ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಮತದಾರರು ಇದ್ದರು. ಎಷ್ಟು ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು" ಎಂದರು.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 2003ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

