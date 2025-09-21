ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದ 300 ವರ್ಷಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ಕರಕುಶಲ ಕಲೆ
300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ತಯಾರಿಕೆ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಯು ಇಂದು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 21, 2025 at 8:53 PM IST
ಹಮೀರ್ಪುರ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ) : ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಬುಂದೇಲ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ 300 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ, ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕರಕುಶಲ ಕಲೆಯಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ತಯಾರಿಕೆಯು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಬ್ರಿಟನ್ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಬೆರಳುಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ಕಲೆಯು, ಇದೀಗ ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೋನಿ ಎಂಬವರ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೋನಿ, ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ತಯಾರಿಕೆ ಕಲೆಯು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅವರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಾವು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸುಮಾರು ಏಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು 1738 ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅದು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಈ ಕಲೆಯನ್ನೇ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ರಾಜೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
"ಸುಮಾರು 300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕಲೆ ಇದಾಗಿದೆ. 18 ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಹಲವಾರು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಸೋನಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ಕಲೆಯು ಮೊಘಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನು ಕಲೆಯು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿನ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು, ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಮನೋಹರ್ ಅವರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆ ಲಂಡನ್ಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ, ಮೀನಿನ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಜ ಮೀನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಕರಕುಶಲತೆಗೆ ರಾಣಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅದರ ತಯಾರಕ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಸೋನಿಗೆ ಪದಕ ಮತ್ತು 1807 ರ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೋನಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಇನ್ನೂ ಆ ಪದಕ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಮನೆತನದ ಮನ್ನಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾದಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬವು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. 1981 ರಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗೌರವಿಸಿತು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರ ತಂದೆ ಜಾಗೇಶ್ವರ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೋನಿ ಅವರು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿದ್ದರು.
ಇಂದು, ಜಾಗೇಶ್ವರ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಪುತ್ರರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಾಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಕಮಲೇಶ್ ಅವರು ಮೌದಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಉಪ್ರೌಶ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
