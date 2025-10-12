ETV Bharat / bharat

ಅಪ್ಪನ ಆಶಯದಂತೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಮೇರುಸಾಧನೆ: ಒಲಿಂಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಬೇಕಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡ್‌ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರೋರ್ವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಒಲಿಂಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

SHRUTI MENDKEKAR BOXING NANDED FEMALE BOXER LIFE INSPIRATIONAL REAL STORIES
ತಂದೆಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ ಆಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯೆ ಕನಸಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಟ್ಟ ಮಗಳು: ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 12, 2025 at 7:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಸಂಘರತ್ನ ಪವಾರ್

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಆಸೆಗಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​​ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿರುವ ಸಾಧಕಿ ಪುತ್ರಿಯೋರ್ವಳ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಇವರ ಹೆಸರು ನಾಂದೇಡ್‌ನ ಶ್ರುತಿ ಮೆಂಡ್ಕೇಕರ್. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‌ನ ಕಠಿಣ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ರಿಂಗ್‌ಗೆ ಇಳಿದು ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭಿಸಿದರು.

SHRUTI MENDKEKAR BOXING NANDED FEMALE BOXER LIFE INSPIRATIONAL REAL STORIES
ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಲು ವೈದ್ಯೆ ಕನಸು ಬಿಟ್ಟ ಮಗಳು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)

ಶ್ರುತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಉಳಿದವರಂತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ತಯಾರಿ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅವಳ ತಂದೆಯ ಕನಸೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ನೋವಿನಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಶ್ರುತಿ, ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಶ್ರಮಿಸಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂದು ಅವರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ.

SHRUTI MENDKEKAR BOXING NANDED FEMALE BOXER LIFE INSPIRATIONAL REAL STORIES
ತಂದೆಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ ಆಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯೆ ಕನಸಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇಟ್ಟ ಮಗಳು (ETV Bharat)

ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ: ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್​ನ ಈ ಕಠಿಣ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೇ ಮೆಂಡ್ಕೇಕರ್ ಕುಟುಂಬವು ನಾಂದೇಡ್ ನಗರದ ಖಡಕ್‌ಪುರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಶ್ರುತಿಯ ದಿವಂಗತ ತಂದೆ ರತ್ನಾಕರ್ ಮೆಂಡ್ಕೇಕರ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಷಾ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು.

SHRUTI MENDKEKAR BOXING NANDED FEMALE BOXER LIFE INSPIRATIONAL REAL STORIES
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಂದೇಡ್‌ನ ಶ್ರುತಿ ಮೆಂಡ್ಕೇಕರ್ (ETV Bharat)

ರತ್ನಾಕರ್ ಮೆಂಡ್ಕೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ತನ್ನನ್ನೂ, ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಹತ್ತು ವರ್ಷವಿರುವಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ನಗರದ 'ಬ್ಲಾಂಗ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್'ಗೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಲಿಯಲು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು.

SHRUTI MENDKEKAR BOXING NANDED FEMALE BOXER LIFE INSPIRATIONAL REAL STORIES
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ (ETV Bharat)

ಆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್‌ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಕಿರಣ್ ಗಾವ್ಳಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾ ಗಾವ್ಳಿ ಅವರು ಶ್ರುತಿಗೆ 'ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಕಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್' ಶೈಲಿಯ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶ್ರುತಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೆದುರು ತಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಒಲಿಂಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಕನಸು: ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ, ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ತಮ್ಮ ಮಹದಾಸೆಯನ್ನು ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಶ್ವಿನಿ ರತ್ನಾಕರ್ ಮೆಂಡ್ಕೇಕರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅತ್ತೆಯ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. "ಶ್ರುತಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು" ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮೆಂಡ್ಕೇಕರ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೇ ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಷಾ ಮೆಂಡ್ಕೇಕರ್ ಅವರು ಡಿ.ಇಡಿ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದ ಖರ್ಚು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಮುಂಬರುವ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಶ್ರುತಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ" ಎಂದು ಶ್ರುತಿ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರೀಷಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗನಂತೆ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ 90ರ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ, ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ ಗೋಳಾಟ

