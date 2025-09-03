ETV Bharat / bharat

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡೆ, ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆ - SHIRDI SAI TEMPLE

ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಡೆ, ತಾಯಿಯ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 3, 2025 at 6:26 PM IST

ಶಿರಡಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರರೊಬ್ಬರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ತ್ಯಾಗದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಥೆಯೂ ತೆರೆದುಕೊಂಡ ಅಪರೂಪದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಪಡೆದು ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ನೌಕರನಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ ತಾಯಿಯ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಸರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಿರಣ್ ಭಿಕ್‌ಚಂದ್ ಬಡಾಂಗೆ 2012 ರಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳದಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೌಕರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವೃದ್ಧೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆಕ್ಲೆಸ್​ (ETV Bharat)

ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕಿರಣ್​ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಲಾಜಿಯ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟೋರ್​ ರೂಮ್​ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದಿರಿಸಿದ್ದರು.

ಆಗಿದ್ದೇನು? ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮೂಲದ ಭಕ್ತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಾಜಿಯ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಅವರು ಆ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿದರು. ಆದರೆ, ಆ ಸರ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕೆಲ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೃದ್ಧೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನೆಕ್ಲೆಸ್​ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಚೆನ್ನೈನ ಸಾಯಿ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿರುವ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಮ್ಮ ವೃದ್ಧ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಳುತ್ತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದರು. ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಆ ಸರವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಆನಂದಭಾಷ್ಪ ಹರಿಯಿತು. ಅವರು ಅಳುತ್ತಾ, "ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನನ್ನ 68ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಅವನು ನನಗೆ ಈ ಬಾಲಾಜಿ ಹಾರವನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದನು. ಇದು ನನಗೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ತಂದೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಪಡೆದ ಮಗ: ತನ್ನ ತಂದೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಿಂದ ಹೊಸ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಿರಣ್ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ, ಅವರು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ನೀಡಿದ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗಳು ಸಮ್ಮಿಳಿತವಾಗಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂತು.

ವೃದ್ಧೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ನೆಕ್ಲೆಸ್​ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ (ETV Bharat)

ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಪಡೆದ ಕಿರಣ್, ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ನೀಡಿದ ತಾಯಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಕತಾಳಿಯ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸಿತು. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ತಾಯಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ನೀಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಮಗ ಗುಣಮುಖನಾದ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದ, ಬಾಲಾಜಿ ಚಿತ್ರವಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಈ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ 68 ವರ್ಷ. ಈಗ ನನಗೆ 88 ವರ್ಷ. ಸಾಯಿಬಾಬಾರ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ನನ್ನ ಮಗ ಮತ್ತು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವೃದ್ಧೆ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಗೋರಕ್ಷ ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಅವರು ಕಿರಣ್ ಬಡಾಂಗೆ ಅವರ ನಡೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ವಾರಸುದಾರರು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಾಡಿಲ್ಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ನಂಬಲಾಗದ ಕಾಕತಾಳೀಯತೆಯ ನಂತರ, ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರೋಹಿದಾಸ್ ಮಾಲಿ, ಬಡಾಂಗೆ ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಆ ಸರವನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಿ ಕಿರಣ್ ಅವರು ಸಾಯಿ ಭಕ್ತೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

