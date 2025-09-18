Leopard Vs Cheetah: ಯಾವುದು ಬಲಿಷ್ಠ?.. ಚೀತಾವೋ ಅಥವಾ ಚಿರತೆಯೇ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ!
ಶಿಯೋಪುರ್ ಕುನೊ ತಂಡವು ಚೀತಾಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಒಂದು ಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ, ಕುನೊ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
September 18, 2025
ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಕುನೊ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಚೀತಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾ ಮರಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ಕುನೊ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತೆರೆದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಮರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕುನೊ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ದೂರ ಅಲೆದಾಡುವ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಶಾ, ಜ್ವಾಲಾ, ಗಾಮಿನಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಚೀತಾಗಳು ಕುನೊ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯ ನಂತರ, ಕುನೊ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಈಗ ಚೀತಾಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಇಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಚೀತಾಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚೀತಾಗಳಿಂದ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಚೀತಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿರತೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಚೀತಾಗಳನ್ನು ಕುನೊಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಚಿರತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕುನೊ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಮರಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಈ ಚೀತಾಗಳು ಸಹ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಾಗಿವೆ.
ಚೀತಾ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಉತ್ತಮ್ ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಶಾ, ಜ್ವಾಲಾ ಮತ್ತು ಗಾಮಿನಿ ತಮ್ಮ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುನೊ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾವಾಗಿಯೇ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.
ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುವ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚೀತಾ ಮರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಠಿಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅಗತ್ಯತೆ: ಚೀತಾಗಳು ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕಳೆದ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3,421 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ,ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 27.
ಆದಾಗ್ಯೂ ಚೀತಾಗಳು ಕಂಡುಬರುವ ಶಿಯೋಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಚಿರತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ಚಿರತೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚೀತಾಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರತೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ ತಜ್ಞರು: ಚೀತಾ ಮತ್ತು ಚಿರತೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಚೀತಾಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಚೀತಾಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಚಿರತೆಯೇ ಬಲಿಷ್ಠ. ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕುಬುದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಎ.ಕೆ. ಖರೆ. ಗಾಂಧಿ ಸಾಗರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀತಾಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ಚಿರತೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವುದು ಬಲಿಷ್ಠ, ಚೀತಾವೋ ಅಥವಾ ಚಿರತೆಯೇ?: ಚಿರತೆ (Leopard) ಮತ್ತು ಚೀತಾ (Cheetah) ಎರಡೂ ಮಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ; ಚೀತಾಗಳು ಚಿರತೆಗಳಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಚಿರತೆಗಳು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅರೆ - ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಚೀತಾ (Cheetah): ವೇಗ ಮತ್ತು ದೇಹ ರಚನೆ: ಇವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ಗಂಟೆಗೆ 120 ಕಿ.ಮೀ/ಗಂಟೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಬಲ್ಲವು. ಇವುಗಳ ಕಾಲುಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ಮೂಗಿನ ಕುಳಿ ಮತ್ತು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮುಖದ ಗುರುತುಗಳು: ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಬಾಯಿವರೆಗೆ ಹರಿಯುವ ಕಪ್ಪು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ಮೈ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು: ಅವುಗಳ ಮೈ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ, ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಚಿರತೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚೀತಾಗಳು ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ.
ಕುನೋ ಯೋಜನೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮುನ್ನ ದುಃಖದ ಸುದ್ದಿ: ಹೆಣ್ಣು ಚೀತಾವೊಂದು ಸತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಚಿರತೆ (Leopard):
ಚಿರತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು: ಚೀತಾಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದರೂ, ಇವು ಚಿರತೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಚೀತಾಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಮುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಇವು ಚೀತಾಗಳಂತೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳ ಮುಖವು ಹೆಚ್ಚು ದುಂಡಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೈ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು: ಇವುಗಳ ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ, ಉಂಗುರಗಳಂತೆ (rosettes) ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಚೀತಾಗಳ ಮಚ್ಚೆಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ.
- ಉಗುರುಗಳು: ಇವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಮರಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಚಿರತೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ತೂಕದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು.
- ಚಿರತೆಯ ದವಡೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿವೆ. ಇದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
- ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಬೇಟೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆಡುತ್ತವೆ. 6 ರಿಂದ 7 ಅಡಿಗಳವರೆಗೆ ಜಿಗಿಯಬಹುದು.
- ಚಿರತೆ ಸರಿಸುಮಾರು 90 ರಿಂದ 100 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಬಲ್ಲವು. ಅವುಗಳ ಓಟದ ವೇಗ 58 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
