ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು: ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ವರ್ಷಗಳಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

RAN SAMVAD ರಣಸಂವಾದ ಸಮಾವೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ DEFENCE MINISTER RAJNATH SINGH ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮ್ಹೌನ ಆರ್ಮಿ ವಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಸಂವಾದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್ (IANS)
Published : August 27, 2025 at 3:24 PM IST

ಮ್ಹೌ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): "ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಇಂದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

ಬುಧವಾರ (ಆ.27) ಮ್ಹೌನ ಆರ್ಮಿ ವಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಸಂವಾದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೇನಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾದ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ "ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ವರ್ಷಗಳಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.

ಮುಂದುವರೆದು, "ಸೈಬರ್​ ವಾರ್ಫೇರ್​, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡ್ರೋನ್​ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಖರ-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ-ಚಾಲಿತ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇವಲ ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಈಗ ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್​ ಜಗತ್ತಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ" ಎಂಬ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು​, "ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರ ಭೂಮಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ತೆರಳಲು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಠಾತ್​ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಒಂದು, ಎರಡು ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.

ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗ್​ ಶ್ಲಾಘನೆ: ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಆಪರೇಷನ್​ ಸಿಂಧೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಸೇನೆಯ ಜವಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

RAN SAMVADರಣಸಂವಾದ ಸಮಾವೇಶ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶDEFENCE MINISTER RAJNATH SINGHರಾಜನಾಥ್​ ಸಿಂಗ್​RAJNATH SINGH

