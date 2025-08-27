ಮ್ಹೌ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): "ಯುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ಇಂದಿನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಜಾಗತಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
ಬುಧವಾರ (ಆ.27) ಮ್ಹೌನ ಆರ್ಮಿ ವಾರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಣಸಂವಾದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸೇನಾಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕಾದ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ "ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ವರ್ಷಗಳಿನ ಸುದೀರ್ಘ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದರು.
Mhow, Madhya Pradesh: Union Defence Minister Rajnath Singh, addressing the first-ever tri-services ‘Ran Samvad’ at the Army War College, says, " ...this is the very land that gave birth to dr. b.r. ambedkar, a towering intellectual of our country, and at the same time, honoured… pic.twitter.com/CeeEXrCWEW— IANS (@ians_india) August 27, 2025
ಮುಂದುವರೆದು, "ಸೈಬರ್ ವಾರ್ಫೇರ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಡ್ರೋನ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಯುದ್ಧದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಖರ-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು, ನೈಜ-ಸಮಯದ ಗುಪ್ತಚರ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶ-ಚಾಲಿತ ಮಾಹಿತಿ ಈಗ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲಾಧಾರವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇವಲ ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವು ಈಗ ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಜಗತ್ತಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ" ಎಂಬ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು, "ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾರ ಭೂಮಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾವು ಯಾವುದೇ ಹಂತಕ್ಕೂ ತೆರಳಲು ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ. ಯುದ್ಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಹಠಾತ್ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆ ಎಂದರೆ ಅವು ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಊಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಒಂದು, ಎರಡು ಅಥವಾ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗ್ ಶ್ಲಾಘನೆ: ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶೀಯ ವೇದಿಕೆಗಳು, ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಚಾಲಿತ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮಾತ್ರ ಸೇನೆಯ ಜವಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
