ತಂದೆ ಅಗಲಿಕೆ ನಡುವೆ ರುಚಿ ಸಾಧನೆ: 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಗಟ್ಟಿಗಿತ್ತಿ
ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವಿದ್ದರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ರುಚಿ ಮಿಶ್ರಾ.
Published : September 30, 2025 at 5:47 PM IST
ಖಗರಿಯಾ (ಬಿಹಾರ): ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದು ಸುಲಭ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರುಚಿ ಮಿಶ್ರಾ. ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆ ನಡುವೆ ಇಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಇವರು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ ಅಗಲಿದಾಗ ರುಚಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ 14 ವರ್ಷದ ರುಚಿಗೆ ಅನೇಕರು ಮದುವೆಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರ ತಂಗಿ- ತಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಆಕೆಯನ್ನು ಓದಿಗೆ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದರು. ಇಂತಹ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ ರುಚಿ, ಇಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ಇವರ ಕಥೆ ಅನೇಕ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
2012ರಲ್ಲಿ ಬದಲಾದ ಜೀವನ: ಬಿಹಾರದ ಖಗರಿಯಾದ ಕನ್ಹಯಾಚಕ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರುಚಿ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 2010ರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಅಜ್ಜ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಿಶ್ರಾ ನಿಧನರಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ಯಮ ನೆಲಕಚ್ಚಿತು. ರುಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಆಶಾ ದೇವಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, 2012ರಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ದುಃಖದ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು. ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವು ಆದಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು.
14 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ಇಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರುಚಿ ಮಿಶ್ರಾಗೆ ಅವರ ಕೆಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ರುಚಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರು. ವರ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ತಾನು ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಯಾರದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಾಡಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಕುಟುಂಬ ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ರುಚಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದರು. ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಒಂದು ಕಡೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಓದು: ಓದಿನ ಗುರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ರುಚಿ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಂದಿರ ಓದಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಕನ್ಜಯಾಚಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಬಳಿಕ ಟಿಇಎನ್ಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಖಗರಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೀಶ್, ಸಂಜಯ್, ಅಶೀಸ್, ಪ್ರಭಾಶ್, ರಾಜರಾಮ್, ಸುಮನ್, ಮಖಾನಿ, ಲುಲಾನ್, ವಿಕ್ಕಿ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ದಿಲೀಪ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಆಕೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಭರಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಕನ್ಹಯಾಚಕ್ ಬಳಿಕ ಪರಬಟ್ಟಾ ಗ್ರಾಮದ ಕೆಎಂಡಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಿದರು.
ತಂಗಿ- ತಮ್ಮನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೆರವು: 2018ರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿನ ತಿಲಕ್ ಮಾಂಝಿ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಅವರು, ರೆಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ರುಚಿ ಸಹೋದರ ಶಿವರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಪಾಸ್: 2019ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಂದಾಕ್ಷಣ ನಾನು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ನಾನು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೇನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದೆ. ನಾನು ಮಧುಬನಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ತಂಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹರಿ ಕಿಶೋರ್ ನನ್ನ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಭಾಗಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಭಯ್ಯಾ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರಜ್ಞಾ ಮತ್ತು ಖುಷ್ಬೂ ಎಂದು ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರುಚಿ ಮಿಶ್ರಾ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದವರನ್ನು ನೆನೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಘಾತದಿಂದ ಕನಸು ಛಿದ್ರ, ಬದುಕು ಅಭದ್ರ: ವ್ಹೀಲ್ ಚೇರ್ನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಯುವಕ!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ನಿಧನ, ತಂದೆ ವಿಶೇಷಚೇತನ; ಕಡು ಬಡತನದ ನಡುವೆಯೂ 41 ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಛಲಗಾರ್ತಿ