ಅರ್ಧ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ: ನಟ ಚಿರಂಜೀವಿಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂಬುವರು 120 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಬಾದ್ ಮಂಡಲದ ರೆಗಾಡಿ ದೋಸ್ವಾಡದ ಮಹೇಂದರ್, ಚಿರಂಜೀವಿ ರಕ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 47 ಬಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 120 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಡೆಂಗ್ಯೂದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಿರಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಸ್ವಂತ ವಾಹನ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಹೋಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು "The Man Of All" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈವರೆಗೆ 120 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿರುವೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಹೇಂದರ್ ರೆಡ್ಡಿ.