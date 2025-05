ETV Bharat / bharat

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಧಾರಿತ ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು: ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ 'ಬಹಿಷ್ಕಾರ'ದ ಕರೆ ಒಪ್ಪದ ಶರದ್ ಪವಾರ್ - SHARAD PAWAR CRITICIZES SANJAY RAUT

ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 19, 2025 at 6:57 PM IST | Updated : May 19, 2025 at 7:02 PM IST 2 Min Read

ಬಾರಾಮತಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರರ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ನಡೆಸಿದ 'ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ' ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಅವರ 'ಬಹಿಷ್ಕಾರ'ದ ಕರೆಯನ್ನು ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಎಸ್‌ಪಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಶರದ್ ಪವಾರ್ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪಕ್ಷಗಳ ಆಧಾರದಡಿ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಗೆ ಪವಾರ್ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ನರಸಿಂಹ ರಾವ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಅಂತಹ ನಿಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನೂ ಸಹ ಆ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಷಯಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಪಕ್ಷಾಧಾರಿತ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ಪವಾರ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಭಾರತದ ನಿಲುವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಗವನ್ನು ರಚಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಪವಾರ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. "ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ನಿಯೋಗ ರಚಿಸಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಈ ನಿಯೋಗವನ್ನು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಾರೆ ಅಥವಾ ಸಂಜಯ್ ರಾವತ್ ಪರವಾಗಿಯೂ ಮಾತನಾಡಲಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವರ ಸ್ವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಕ್ಕೂ ಅವರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೂ ಸಹ ಈ ನಿಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತರಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ (ಎನ್‌ಸಿಪಿ ಎಸ್‌ಪಿ) ನಿಲುವು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

