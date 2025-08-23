ETV Bharat / bharat

ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ; ಐವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ 8 ಜನರ ಸಾವು; ಐವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ - ACCIDENT IN PATNA

ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 5 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ETV Bharat Karnataka Team

August 23, 2025

ಪಾಟ್ನಾ: ರಾಜಧಾನಿ ಪಾಟ್ನಾದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಿರುಚಾಟ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಲ್ಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 8 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ಮಸಣ ಸೇರಿದರು: ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಿಲ್ಸಾ - ಫತುಹಾ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ (ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್) ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಗಂಗಾನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಫತುಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರೆಲ್ಲರೂ ನಳಂದದ ಹಿಲ್ಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಲವನ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮೃತಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ 5 ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾಟ್ನಾದ ಪಿಎಂಸಿಎಚ್‌ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಶಹಜಹಾನ್‌ಪುರ ಹಾಲ್ಟ್ ಬಳಿಯ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.ಶವಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದು: ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ಸಾವುಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪಘಾತವು ತುಂಬಾ ಭೀಕರವಾಗಿದ್ದು, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಯಿತು. 8 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಟೋಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​​ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 5 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಫತುಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಾಟ್ನಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್​ ಪಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿಹಾಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

