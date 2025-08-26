ETV Bharat / bharat

ಮದುವೆಯಾದ ವರನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಚಾಟಿ ಏಟು! ಹೀಗೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ - TRADITION OF WHIPPING THE GROOM

ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ಎಂಬ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ ಚಾಟಿ ಏಟು ನೀಡುವುದು ಮದುವೆಯ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Seven Steps, Three Whip Blows: Unique Marriage Custom of Buchupalle Clan
ವರನಿಗೆ ಚಾಟಿ ಏಟು ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು (Eenadu)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 5:41 PM IST

ಕಡಪ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮದುವೆಯಾದ ವರನಿಗೆ ಚಾಟು ಏಟು ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ಎಂಬ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ವಂಶಸ್ಥರಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ ಚಾಟಿ ಏಟು ನೀಡುವುದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ವರನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಚಾಟು ಏಟು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಚಾಟಿ ಏಟು ನೀಡಲು ಕಾರಣ: ಮದುವೆ ಎಂಬ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದ ಕ್ಷಣಗಳು ವರನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಗೆ ಟಾಟಿ ಏಟು ನೀಡುವುದು ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ವಂಶಸ್ಥರ ಪರಿಪಾಠ. ಇದು ಇವತ್ತಿನದ್ದಲ್ಲ, ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಈ ಪದ್ಧತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಆಚಾರ - ವಿಚಾರ, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ವರನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಧುವಿನ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತಹದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಹೀಗೆ ವೇದಮಂತ್ರ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಘೋಷಗಳ ನಡುವೆ ವಧುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ವರನಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಟಿ ಏಟು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಮದುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿವಾಹ ಪದ್ಧತಿಯು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದ್ದು, ತಲತಲಾಂತರದಿಂದ ಹೀಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮದುವೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂಬಂಧಿಕರು.

ಈ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಗಂಗಮ್ಮ ಎಂಬ ದೈವಿಸ್ವರೂಪಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಂದಿದ್ದರಂತೆ. ಮನೆಗೆ ತಂದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಐದು ಕಪ್ಪು ಚಾಟಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ತಕ್ಷಣ, ವಂಶಸ್ಥರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಗಂಗಮ್ಮನ ಬಳಿ ತಾವು ಈ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ದೈವಿಕ ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ 'ನಿಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರ ಮದುವೆ ವೇಳೆ ವರನಿಗೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಚಾಟಿ ಏಟು ನೀಡಬೇಕೆಂದು' ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಈ ವಂಶಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಪದ್ಧತಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ವಂಶದ ಹಿರಿಯರು.

ಅದ್ಧೂರಿ ಹಾಗೂ ಆಡಂಬರದಿಂದ ನಡೆಯುವ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಮದುವೆಗಳ ನಡುವೆ ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದು ಯೋಚಿಸಲಾಗದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವಿಯ ಆಜ್ಞೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ವಂಶದ ಹಿರಿಯರು.

ಇಂದು, ಬುಚುಪಲ್ಲೆ ವಂಶಸ್ಥರು ಭದ್ರಂಪಲ್ಲೆ, ತೊಂಡೂರು, ಇನಗಲೂರು, ಲೋಮಾಡ, ಬುಚುಪಲ್ಲೆ, ಬೋಡಿವರಿಪಲ್ಲೆ, ಮಲ್ಲೇಲ, ಅಗದೂರು ಮತ್ತು ಸಂತಕೊವ್ವೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

