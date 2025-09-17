ETV Bharat / bharat

ಮರಳು ಲಾರಿ - ಕಾರಿನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ: ಮಗು ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ದಾರುಣ ಸಾವು

ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರಿನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಗು ಸೇರಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ದುರ್ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ನೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

NELLORE ROAD ACCIDENT
ಮರಳು ಲಾರಿ- ಕಾರಿನ ನಡುವೆ ಭೀಕರ ಡಿಕ್ಕಿ (ETV Bharat)
ನೆಲ್ಲೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಘೋರ ದುರಂತವೊಂದು ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಗಮ್ ಮಂಡಲದ ಪೆರಮಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳು ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎದುರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮರಳು ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಗೆ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಕಾರು ಟಿಪ್ಪರ್ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತದೇಹಗಳು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿವೆ. ನೆಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಆತ್ಮಕೂರಿಗೆ ಕಾರು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಟಿಪ್ಪರ್: ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಪುರುಷರು, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ತಲ್ಲೂರು ರಾಧಾ (38), ಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು (40), ಸಾರಮ್ಮ (40), ಲಕ್ಷ್ಮಿ (30), ಬಾಲ ವೆಂಗಯ್ಯ (45), ಚಾಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ (45), ಚಾಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಪೆರಮಾನ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಿಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಲಾರಿಯ ರಭಸ ಎಷ್ಟಿತ್ತೆಂದರೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಬಳಿಕ ಕಾರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಎಳೆದೊಯ್ದಿದೆ. ಅಪಘಾತದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಕಾರು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಲಾರಿಯ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಕಾರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಶವಗಳನ್ನು ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಗಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪೆನ್ನಾ ನದಿಯಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳು ಸಾಗಿಸುವ ಟಿಪ್ಪರ್‌ಗಳು ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

"ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನೆಲ್ಲೂರಿನಿಂದ ಆತ್ಮಕೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಟಿಪ್ಪರ್ ಕಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ನಾಯ್ಡು ಆಘಾತ: ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎನ್. ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಪ್ಪರ್-ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನರ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅತೀವ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ. ಬಲಿಪಶುಗಳ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ​​ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

