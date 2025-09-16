ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಊರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ: ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ 'ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್'
ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದೆಂದು ಕುಟುಂಬವೊಂದು 'ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್' ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
Published : September 16, 2025 at 1:56 PM IST
ಕೊನಸೀಮಾ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ತಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲಬಾರದೆಂದು ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭಿಸಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ 22 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಹಸಿದವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೊನಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಿ.ಗನ್ನವರಂ ಮಂಡಲದ ವಾಡ್ರೆಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ 'ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್' ನಿತ್ಯ 100 ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 24, 2023ರಂದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ತಲ್ಲೂರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರಾದ ಉಂಡವಳ್ಳಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಈ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಊರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ: ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಆಂಭಿಸಿದವರು ವೃತ್ತಿ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುವವರಿಗೆ ಊಟ ಪೂರೈಸಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉಚಿತ ಎಂದು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಚಿಕನ್ ಅಥವಾ ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಉಣಬಡಿಸಿದರೆ, ವಾರದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಭರಿತ ಚಟ್ನಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪಲ್ಯ, ಮೊಸರು, ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇವರ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಯಸುವವರಿಂದ 5 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದ ಹಣ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.70 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು: ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ನಡೆಸಲು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1.70 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಡೆಸುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಅಪಾರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಕೇವಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇತರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ತಲ್ಲೂರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪೋಷಣೆ, ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ತುತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
