ETV Bharat / bharat

ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್​ ಆಗಿ ಆರ್​ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಮರು ನೇಮಕ

ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್​​ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

Senior advocate R Venkataramani re appointed as the attorney general of India
ಆರ್​ ವೆಂಕಟರಮಣಿ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 27, 2025 at 10:56 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಸಚಿವಾಲಯ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆರ್​​ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ರಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಲಿದೆ.

2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್​ 1ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಆರ್ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರನ್ನು ಮರು ನೇಮಕ ಮಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

2022ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 30ರಂದು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್​ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್​ ಅವರಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣಿಯವರು ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್​ ಎಂಬುದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹುದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್​ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಎಜಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

1950ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ 13ರಂದು ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನೂನಿನ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನು, ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕಾನೂನು, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕಾನೂನು, ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನುಗಳು, ಗ್ರಾಹಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

1977 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗೆ ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 1979ರಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದರು. 1997 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತು. 2010 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾನೂನು ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

ಅವರು ಕೇಂದ್ರ, ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮೊಕದ್ದಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮೇಲ್ಮನವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಓವರ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು: ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ನೂತನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್​ ಜನರಲ್​ ಆಗಿ ಆರ್​ ವೆಂಟಕರಮಣಿ ನೇಮಕ

For All Latest Updates

TAGGED:

R VENKATARAMANI RE APPOINTEDSENIOR ADVOCATE R VENKATARAMANIAG VENKATARAMANIATTORNEY GENERAL OF INDIAATTORNEY GENERAL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಎಸ್​.ಎಲ್​. ಭೈರಪ್ಪ- ಇವರದು 5 ದಶಕಗಳ ಸ್ನೇಹ: ಗೆಳೆಯ ಗುರುದತ್ತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೈರಪ್ಪರಿಗೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಆ ವಿಶೇಷ ಚೇರ್​

ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ 1 ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯ: NEETನಲ್ಲಿ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ ಪಡೆದ ಯುವತಿ

ಉಡುಪಿ : 90ರ ವೃದ್ಧೆಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಲು ವೇಷ ಧರಿಸಿ ₹15 ಲಕ್ಷ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಯುವಕರು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2025: ಆಹಾರ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಬಂಬೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಘಮ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.