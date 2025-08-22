ETV Bharat / bharat

ಯಮುನೆಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಅಡ್ಡಿ; ಕೃತಕ ಸರೋವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಾಕಾಶಿಯ ಸಯಾನಚಟ್ಟಿ ಮುಳುಗಡೆ - SYANACHATTI IN YAMUNA VALLEY

ಯಮುನಾ ನದಿಯ ಹರಿವಿನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಯಾನಚಟ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಸರೋವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.

see-drone-shot-of-syanachatti-town-submerged-due-to-formation-of-lake-in-yamuna-river-in-uttarkashi
ಕೃತಕ ಸರೋವರದಿಂದ ಉತ್ತರಾಕಾಶಿಯ ಸಯಾನಚಟ್ಟಿ ಮುಳುಗಡೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 22, 2025 at 7:00 PM IST

ಉತ್ತರಾಕಾಶಿ: ಧರಾಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಭೀಕರ ಮೇಘಸ್ಪೋಟ ಮತ್ತು ಭೂ ಕುಸಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಸಯಾನಚಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶ ಮುಳುಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಸರೋವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಮುನಾ ನದಿ ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು, ಶಿಲಾಖಂಡ ರಾಶಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಮಾರ್ಗ ಬದಲಾಗಿ ಕೃತಕ ಸರೋವರದತ್ತ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆ ವೇಗಗೊಂಡು ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರೋವರ ಇದೀಗ ಸುಮಾರು 400 ಮೀಟರ್​ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 300 ಮೀಟರ್​ ಅಗಲವಾಗಿದೆ. ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಯಾನಚಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಜನರ ಸ್ಥಳಾಂತರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸುಮಾರು 60 ನಿವಾಸಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಾದ ಕುತ್ನೌರ್​ ಮತ್ತು ಖಾರಡಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ತೊರೆದು ಸ್ಯಾಲ್ನಾ, ಪೂಜಾರ್ಗಾಂವ್, ಪಾಲಿ, ಬನ್ಸಾಡಿ ಮತ್ತು ಖಾನೆಡಾದಂತಹ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

see-drone-shot-of-syanachatti-town-submerged-due-to-formation-of-lake-in-yamuna-river-in-uttarkashi
ಕೃತಕ ಸರೋವರದಿಂದ ಉತ್ತರಾಕಾಶಿಯ ಸಯಾನಚಟ್ಟಿ ಮುಳುಗಡೆ (ETV Bharat)

ಸಯಾನಚಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್​ ಸೇತುವೆ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎನ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಎಸ್​ಡಿಆರ್​ಎಫ್​, ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡಗಳು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಖಾರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕುಪ್ಡಾ ಖಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳ ಹರಿವಿನಿಂದಾಗಿ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹರಿವಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ, ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಕಂಡರೂ ಬೃಹತ್​ ಬಂಡೆಗಳು ನದಿ ಹರಿಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಕೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಈ ಸರೋವರ ಒಡೆದು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರವಾಹ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಂಡವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯ ಸೇತುವೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆ ಪೊಕ್ಲ್ಯಾಂಡ್​​ ಮಷಿನ್​ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಹರಿವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅವಶೇಷಗಳು ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

see-drone-shot-of-syanachatti-town-submerged-due-to-formation-of-lake-in-yamuna-river-in-uttarkashi
ಕೃತಕ ಸರೋವರದಿಂದ ಉತ್ತರಾಕಾಶಿಯ ಸಯಾನಚಟ್ಟಿ ಮುಳುಗಡೆ (ETV Bharat)

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೃತಕ ಸರೋವರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ನದಿ ಹರಿವಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನನ್ನೂ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ರಾತ್ರಿಯೇ ಮನೆ ತೊರೆದೆವು ಎಂದು ಸಯಾನಚಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್​ ಮಾಲೀಕರೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಸರೋವರ ಒಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಧರಾಲಿ ಮೇಘಸ್ಫೋಟ: ಮುಂದುವರಿದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ; ತಮ್ಮವರಿಗಾಗಿ ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖೀರ್ ಗಂಗಾ ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏರಿಕೆ; ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದ ಜನರು

