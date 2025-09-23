ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಡೆಯಿತು ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ಪತ್ತೆಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅಸ್ಸೋಂ ಜನರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು.
Published : September 23, 2025 at 12:53 PM IST
ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಖ್ಯಾತ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿಗೂಢತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಗುವಾಹಟಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮನವಿ ಗೌರವಿಸಿ ಅಸ್ಸೋಂ ಸರ್ಕಾರವು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಏಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ನ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ಸರುಸಜೈ ಮೈದಾನದಿಂದ ಗುವಾಹಟಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5.15ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಅವರ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸರುಸಜೈ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಸೋಂ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗನ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗುವಾಹಟಿಯ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೋನಾಪುರದ ಹತಿಮುರಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಾ. ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಚಂದನದ ಮರವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಿಮ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಗಾರ್ಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಬಿಮಲ್ ಬೋರಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಹರ್ಮಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗುವಾಹಟಿ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಕಮಿಷನರ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮಹಂತ ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರಂಭಿಕ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನೇಕರು ಎರಡನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗರಿಮಾ ಸೈಕಿಯಾ ಗಾರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
