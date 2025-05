ETV Bharat / bharat

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಡಲ ವಿಮಾನ; ಅಮರಾವತಿ, ತಿರುಪತಿ ಗಂಡಿಕೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಟ - SEAPLANE SERVICES TO TAKE OFF

ಕಡಲ ವಿಮಾನ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 26, 2025 at 2:41 PM IST 2 Min Read

ಯಾಕೆ ಅಮರಾವತಿ, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಗಂಡಿಕೋಟವೇ ಆಯ್ಕೆ?: ಈ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಗನ್ನವರಂ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಂ ಬ್ಯಾರೇಜ್‌ಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶ್ರೀಶೈಲಂವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಏಕೀಕರಣವು ತಡೆರಹಿತ ವಾಯು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ದೃಷ್ಟಿ: ರನ್​ವೇ ಹೊರತಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ವೆಚ್ಚ ತಗ್ಗಿಸಿ, ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ​: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್​​ 9ರಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕುರಿತು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಪುನ್ನಮಿ ಘಾಟ್​​ನಿಂದ ಶ್ರೀಶೈಲಂಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 150 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ಪ್ರಯೋಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಾಮ್​ ಮೋಹನ್​ ನಾಯ್ಡು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸೀಪ್ಲೇನ್​ ನೀರು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಅದ್ಬುತ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ಜೊತೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭೂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಚ್ಚಿ ಹಿನ್ನೀರಿನಲ್ಲಿಳಿದ ಸೀಪ್ಲೇನ್: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕಡಲವಿಮಾನ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭ