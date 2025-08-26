ETV Bharat / bharat

ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?; ಈ ಬಗ್ಗೆ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು? - FOCUS ON MONITORING GLACIER LAKES

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 968 ಹಿಮನದಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ 13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಸರೋವರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಧರಾಲಿ ದುರಂತದ ನಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

scientists-suggest-three-aspects-for-monitoring-of-uttarakhand
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 26, 2025 at 5:17 PM IST

5 Min Read

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್​(ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಿ) : ಧರಾಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕಳವಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Scientists have advised to focus on monitoring glacier lakes in Uttarakhand. They have said that study on 3 aspects is necessary
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಿವೆ: ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಪತ್ತಿನ ಹೊರೆ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ 968 ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ, NDMA ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Scientists have advised to focus on monitoring glacier lakes in Uttarakhand. They have said that study on 3 aspects is necessary
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ: ಈ 13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. NDMA ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

Scientists have advised to focus on monitoring glacier lakes in Uttarakhand. They have said that study on 3 aspects is necessary
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತೀವ್ರ ವಿಕೋಪದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಹಿಮನದಿಗಳ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಧಾಮಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುನ್ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಧಾಮಿ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೇ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿಮನದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಡಿ.ಪಿ. ದೋಭಾಲ್ ಅವರು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Scientists have advised to focus on monitoring glacier lakes in Uttarakhand. They have said that study on 3 aspects is necessary
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿವೆ 968 ಹಿಮನದಿಗಳು: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 968 ಹಿಮನದಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಮನದಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು." - ಡಾ. ಡಿ.ಪಿ. ದೋಭಾಲ್, ಮಾಜಿ ಹಿಮನದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಾಡಿಯಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

scientists-suggest-three-aspects-for-monitoring-of-uttarakhand
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

ಹಿಮನದಿಯ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ -

  • ಮೊದಲ ಭೌತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಅದು ಸರೋವರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
  • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಡಿ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಿಮದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ? ಅಂದರೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಹಿಮನದಿಗಳ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಿ.ಪಿ. ದೋಭಾಲ್.

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೂಳಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು: ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಸರು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಸರಿನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು? ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ? ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ನಂತರವೇ ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಅವರು.

ಹಿಮನದಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 5 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಇತರ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಲದ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೆಲದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ : ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ನೆಲ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಂವೇದಕಗಳು, ಸೈರನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ರೀಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದ ಹಿಂದುಯೇತರ ಮಹಿಳೆ: ವಿವಾದ

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್​(ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಿ) : ಧರಾಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಗೂ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟಗಳು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಪದೇ ಪದೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಕಳವಳಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

Scientists have advised to focus on monitoring glacier lakes in Uttarakhand. They have said that study on 3 aspects is necessary
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮನದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್‌ಡಿಎಂಎ(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ 13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಿವೆ: ಉತ್ತರಾಖಂಡವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ವಿಪತ್ತಿನ ಹೊರೆ ಹೊರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಮನದಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿರುವ 968 ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ, NDMA ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

Scientists have advised to focus on monitoring glacier lakes in Uttarakhand. They have said that study on 3 aspects is necessary
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ: ಈ 13 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ 5 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. NDMA ಅಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.

Scientists have advised to focus on monitoring glacier lakes in Uttarakhand. They have said that study on 3 aspects is necessary
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯ ಧರಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ತೀವ್ರ ವಿಕೋಪದ ನಂತರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಎಂದು ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು, ಗಂಗೋತ್ರಿ ಹಿಮನದಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಹಿಮನದಿಗಳ ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಧಾಮಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುನ್ಸೂಚಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಧಾಮಿ ಅವರ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೇ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನದ ನಿವೃತ್ತ ಹಿಮನದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ. ಡಿ.ಪಿ. ದೋಭಾಲ್ ಅವರು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Scientists have advised to focus on monitoring glacier lakes in Uttarakhand. They have said that study on 3 aspects is necessary
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿವೆ 968 ಹಿಮನದಿಗಳು: ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 968 ಹಿಮನದಿಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಮನದಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಕೆಲವು ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಿಮನದಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು." - ಡಾ. ಡಿ.ಪಿ. ದೋಭಾಲ್, ಮಾಜಿ ಹಿಮನದಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ವಾಡಿಯಾ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ

scientists-suggest-three-aspects-for-monitoring-of-uttarakhand
ಪ್ರಳಯಾಂತಕ ಮೇಘಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ? (ETV Bharat)

ಹಿಮನದಿಯ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಈ 3 ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ -

  • ಮೊದಲ ಭೌತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂದರೆ ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಿಮನದಿ ಕರಗುವಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಅದು ಸರೋವರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
  • ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಹವಾಮಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಹಿಮನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಹವಾಮಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹಿಮಪಾತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
  • ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಇರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಅಡಿ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ನೀರಿನ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಹಿಮನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ನದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಮಳೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಿಮದಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಹಿಮನದಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ? ಅಂದರೆ, ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಹಿಮನದಿಗಳ ಮಾಜಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಿ.ಪಿ. ದೋಭಾಲ್.

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೂಳಿನ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು: ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕೆಸರು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಸರಿನ ಗಾತ್ರ ಎಷ್ಟು? ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ? ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಯನಗಳ ನಂತರವೇ ಕೆಲವು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬರಬಹುದು. ಈ ಮೂರು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಪತ್ತು ಸಂಭವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಊಹಿಸಬಹುದು ಅಂತಾರೆ ಅವರು.

ಹಿಮನದಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಷ್ಕರ್ ಸಿಂಗ್ ಧಾಮಿ ಮಾಡಿದ ಘೋಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಹಿಮನದಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 5 ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷವೂ ಇತರ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸರೋವರಗಳಿಗೆ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಲದ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳವರೆಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಸುಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನೆಲದ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ : ಹಿಮನದಿ ಸರೋವರಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಡವನ್ನು ನೆಲ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಂವೇದಕಗಳು, ಸೈರನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಓದಿ:22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ರೀಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ ಗುರುವಾಯೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಲ್ಯಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ತೊಳೆದ ಹಿಂದುಯೇತರ ಮಹಿಳೆ: ವಿವಾದ

For All Latest Updates

TAGGED:

GLACIAL LAKES IN UTTARAKHANDUTTARKASHI GLACIER STUDYMONITORING GLACIER LAKESSCIENTISTS HAVE ADVISED TO FOCUSFOCUS ON MONITORING GLACIER LAKES

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.