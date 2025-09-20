Game Changer!: ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಸೇಬು ಸಾಗಿಸುವ ಗೊಂಡೊಲಾ ತಯಾರಿಸಿದ 6ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಯುವಕ!: ಏನಿದು ಗೊಂಡೊಲಾ?
ಕೇವಲ 6ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸೇಬು ಸಾಗಿಸುವ ಗೊಂಡೊಲಾ ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಎಂದೇ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : September 20, 2025 at 7:52 PM IST
ಅನಂತನಾಗ್(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಆರನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿರುವ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನಂತನಾಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮದ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಓವೈಸ್ ಖಾನ್ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಸೇಬು ಸಾಗಿಸುವ ಗೊಂಡೊಲಾ(ಕೇಬಲ್ ವೇ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ಕಾರ್) ತಯಾರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸೇಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಓವೈಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡು ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿರುವ ತೋಟಗಳಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸೇಬು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಓವೈಸ್, ವಾಹನಗಳ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಮನೆಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೊಂಡೊಲಾವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ತನ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಓವೈಸ್ ಖಾನ್ ಮನದಾಳ: ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಓವೈಸ್ ಖಾನ್, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಬುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರ, ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಗೊಂಡೊಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಸೇಬು ಮರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕೇಬಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಗೇರ್ಗಳು, ಸರಪಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಲೋಹದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸೇಬು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರ್ವತಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ 500 ರೂ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಾಕು: ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ಉತ್ತಮ ಸೇಬು ಫಸಲಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಜೊತೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಹಣ ಮತ್ತು ಶ್ರಮ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗೊಂಡೊಲಾ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 500 ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು. ಈ ಗೊಂಡೊಲಾ ಸುಮಾರು 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಓವೈಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಐದು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ. "ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತೆ ಇಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊಂಡೊಲಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಲು ನಾನು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಪದವಿ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಕನಸು ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ತೋಟದ ಕೆಲಸಗಾರರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸೇಬು ಸುಗ್ಗಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂಡೊಲಾ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೊಂಡೊಲಾ ಉಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಾತು: ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಸೇಬು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಓವೈಸ್ ಅವರು ಗೊಂಡೊಲಾ ತಯಾರಿಸಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪರ್ವೇಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಿದ್ದಿಕ್ ಖಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಓವೈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯನೂ ಎನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಗಾರರಾಗಿರುವ ಖಾನ್, ಗೊಂಡೊಲಾ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರು.
