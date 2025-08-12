ETV Bharat / bharat

ಗುರುವಾರ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿದೆ ಆನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೈನಮಠದ ಅರ್ಜಿ ಮರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ - ELEPHANT MAHADEVI

ಮಹಾದೇವಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಾಧುರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್‌ನಗರಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈನ ಮಠ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2025 at 9:26 AM IST

ನವದೆಹಲಿ: ದೇವಾಲಯದ ಆನೆ ಮಹಾದೇವಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಗುಜರಾತ್​ನ ಜಾಮ್​ನಗರದ ವಂತರ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯ ಆನೆ ಟ್ರಸ್ಟ್​ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಒಪ್ಪಿದೆ.

ಜೈನ ಮಠ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯು ಸೋಮವಾರ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಆರ್​. ಗವಾಯಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಕೆ. ವಿನೋದ್​ ಚಂದ್ರನ್​ ಹಾಗೂ ಎ.ಎಸ್​. ಚಂದುಕರ್​ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠದ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವಂತರ ಎಂಬ ಅಭಯಾರಣ್ಯವಿದ್ದು, ಅವರು ದೇವಾಲಯದ ಆನೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೈನ ಮಠದ ಪರ ವಕೀಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುರ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪೀಠ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಹಾದೇವಿ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮಾಧುರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಾಪುರದಿಂದ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್‌ನಗರಕ್ಕೆ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಜೈನ ಮಠ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

ಜಾಮ್​ನಗರಕ್ಕೆ ಆನೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಆನೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತರಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದರು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ರಾಧೆ ಕೃಷ್ಣ ಆನೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಟ್ರಸ್ಟ್​ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೇವಾಲಯದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗಿಂತ ಆನೆಯ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ನ್ಯಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಪರ್ದಿವಾಲಾ ನೇತೃತ್ವದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಪೀಠ ಜುಲೈ 28ರಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪೀಠ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಂದನಿ ಮಠದ ಪಂಚಕ್ರೋಶಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾಧುರಿ ಪರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಸಹ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಫಡ್ನವಿಸ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ನಂದನಿ ಮಠ, ವಂತರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.

30 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇವಾಲಯದ ಆನೆ ಮಹಾದೇವಿ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ನಂದನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಜೈನ ಧರ್ಮಿಕ ದೇವಾಲಯವಾದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಜಿನಸೇನ ಭಟ್ಟಾರಕ ಪಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಆನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ, ಆನೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ 'ಪೆಟಾ' ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು 2023 ರಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ, ಮಠವು 2024ರಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಆನೆಯನ್ನು ಮಠದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಮಠವು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು.

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ಸಮಿತಿಯು ಮಠದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆನೆಯ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಜಾಮ್‌ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಧೆ-ಕೃಷ್ಣ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿತು.

ಈ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ 2025ರಲ್ಲಿ ಮಠವು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾ. ರೇವತಿ ಮೋಹಿತೆ-ದೇರೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ. ಡಾ. ನೀಲಾ ಗೋಖಲೆ ಅವರ ಪೀಠ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಜೈನ ಮಠ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿಯ ವಾದಗಳ ನಂತರ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.

