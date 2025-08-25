ನವದೆಹಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಭಾಷಣದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತ ಭಾಷಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಭಾಷಣವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಭಾವಿಗಳು ಭಾಷಣವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಅದನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಲಗಾಮಿಲ್ಲ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಗುಲಗಾಮು ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಕ್ಯೂರ್ ಎಸ್ಎಂಎ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯ ಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ಮಲ್ಯ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ಈ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ವಿಕಲಚೇತನರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವ ಜೋಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳಾದ ಸಮಯ್ ರೈನಾ, ವಿಪುನ್ ಗೋಯಲ್, ಬಲರಾಜ್ ಪರಮಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಘಾಯ್, ಸೋನಾಲಿ ಥಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾಂತ್ ಜಗದೀಶ್ ತನ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿತ್ತು.
ವಿಶೇಷಚೇತರನ್ನು ಅಣಕಿಸಬಹುದೇ? ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರು, "ಹಾಸ್ಯವು ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗ. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಅಣಕಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಅಣಕಿಸುವುದು ಸಂವೇದನೆಶೀಲವೇ" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ. ನಾವು ಆಡುವ ಮಾತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಸುವಂತೆ ಇರಬಾರದು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪರ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆರ್.ವೆಂಕಟರಮಣಿ ಅವರು, "ಹಾಸ್ಯಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಭಾವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಮಯವಕಾಶ ಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಸಂವೇದನಾಶೀಲಗೊಳಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಸಂವೇದನೆ ಮಿರಿಯ್ನು ಮೀರಿದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದರು.
ಮಾತನಾಡುವುದೇ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ: ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಾಗ್ಚಿ ಅವರು ಅಮಿಶ್ ದೇವಗನ್ ಪ್ರಕರಣದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ನಾವು ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಭಾಷಣ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಭಾಷಣ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕಾಗಲ್ಲ" ಎಂದರು.
ಹಾಸ್ಯಗಾರರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಕೀಲರು, ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳು ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಮಿಡಿಯನ್ಗಳಾದ ಸಮಯ್ ರೈನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಇತರ ಹಾಸ್ಯನಟರೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
