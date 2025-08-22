ಚಿತ್ತೂರು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ದಂಧೆಗಳು ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿರುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸಾಗಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದ ಲಾರಿಯ ಟೈರ್ ಒಡೆದ ಪರಿಣಾಮ, ಮರಳು ಸಮೇತ ಲಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ.
ಗುರುವಾರತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಾಡಾದಿಂದ ಚಿತ್ತೂರು ಮಂಡಲದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದು ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅನಂತಪುರಂ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಶೆಟ್ಟಿತಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಾಹನದಿಂದ ಮರಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಚಾಲಕನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬಿದ್ದು, ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ದ.
ಆದರೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಲೋಡ್ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಪಾಲಿನ ಕವರ್ ತೆಗೆದಾಗ, ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಭತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿನ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮರಳು ಮರೆಮಾಚುವಂತೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಎನ್ಆರ್ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಾಗಸೌಜನ್ಯ ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಇದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನಡೆಯುವ ದಂಧೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟಗಾರರು ತಪಾಸಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಸರಕು ಸಾಗಾಟ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಕೃಷಿ ಉತ್ಮನ್ನಗಳಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೆಲ್ಲೂರಿನ ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಳು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಿರಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯ ನಷ್ಟ, ನದಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಘಟನೆ ಈಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಮಾಫಿಯಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ.
