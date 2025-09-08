ಬಿಹಾರದ VTRಗೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವು ಸೇರ್ಪಡೆ: ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಹನಿ ವಿಷ ಸಾವಿನ ಮನೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ!
ಬಿಹಾರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಕೆ ಸಲಾಜರ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ಹಾವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.
Published : September 8, 2025 at 1:43 PM IST
ಪಾಟ್ನಾ, ಬಿಹಾರ: ರಾಜ್ಯದ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ (VTR) ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 'ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್' ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಈ ಹಾವಿನ ಒಂದು ಹನಿ ವಿಷ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಶಾಸಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಹಾವು: ಈ ಹಾವಿನ ಅಸಲಿ ಹೆಸರು ಸಲಾಜರ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್. ಇದು ವಾಲ್ಮೀಕಿನಗರದ ಶಾಸಕ ಧೀರೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶಂಕರ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಹಾವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?: NEWS (ನೇಚರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ) ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಈ ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಅದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದದ ಹಾವು, ಇದು ಬಿಹಾರದ VTR ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿದಿರು ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ಹಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ: ಹಸಿರು ಬಿದಿರಿನಂತೆ ಕಾಣುವ, ಕೆಂಪು ಬಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವು 'ಬಿದಿರು ಪಿಟ್ ವೈಪರ್'. ಇದು ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿದಿರಿನ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ಹಾವು. ಇದರ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಹಸಿರು - ಹಳದಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಲಾಜರ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ಹಾವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ, ಇದರ ಬಾಲ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಲಾಜರ್ ಹಾವಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾವಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಷ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
"ಸದ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಲಾದ ಸಾಲಾಜರ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ಒಂದು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವು. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ನಂತರ ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡುಗಳಿಗೆ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು NEWS ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ: ಸಾಲಾಜರ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ಗೆ 'ಟ್ರೈಮೆರೆಸುರಸ್ ಸಾಲಾಜರ್' ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಇದು ಕಂಡು ಬಂದ ಐದನೇ ಹೊಸ ಸರೀಸೃಪ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ.
ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ ಹೆಸರು ಏಕೆ ಈ ಹಾವಿಗೆ?: ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಹಾವಿಗೆ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಸರಣಿ ಹ್ಯಾರಿ ಪಾಟರ್ನಲ್ಲಿ 'ಸಾಲಾಜರ್ ಸ್ಲಿಥರಿನ್' ಎಂಬ ಪಾತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ.
363 ರಿಂದ 415 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ: ಸಾಲಾಜರ್ ಪಿಟ್ ವೈಪರ್ ತೆಳ್ಳಗಿನ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ದ 363 ರಿಂದ 415 ಮಿಮೀ ವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ತಲೆ ತ್ರಿಕೋನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಳದಿ, ಕಿತ್ತಳೆ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಗಂಡು ಹಾವಿನ ಕತ್ತಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು - ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರ ತಲೆ ಕಡು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬಾಲ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಹಾವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು - ಕಿತ್ತಳೆ ತಲೆಯ ಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಳದಿ - ಕಿತ್ತಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ.
ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ: ಈ ಹಾವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ಸಾಂ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಮೇಘಾಲಯ, ಮಿಜೋರಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್, ತ್ರಿಪುರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಜಶ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇದರ ಪತ್ತೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಟೆ: ಈ ಹಾವುಗಳು ನಿಶಾಚರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಪೊದೆಗಳು ಮತ್ತು ಮರದ ಕೊಂಬೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುತ್ತವೆ. ಅದರ ಬಾಯಿಯ ಬಳಿ ಎರಡು 'ಪಿಟ್ಗಳು' (ಗುಂಡಿಗಳು) ಇರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಂವೇದಕಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಬೇಟೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು 'ಪಿಟ್ ವೈಪರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನೇಕಲ್: ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ ಕಚ್ಚಿ ಟೆಕ್ಕಿ ಸಾವು