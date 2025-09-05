ಈ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಬಣ್ಣ ಬದಲಿಸುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಲೋಕ: ಗಮನ ಸೆಳೆವ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಪರಿಣಿತ ಜುನೋನಿಯಾ ಚಿಟ್ಟೆ!

ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ವಿಧದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು 15 ಅಪರೂಪದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರ ಬದಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.
Published : September 5, 2025 at 7:34 PM IST
ಸಾಗರ್: ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಿದೆ. ಅದನ್ನು ವೀರಾಂಗಣ ರಾಣಿ ದುರ್ಗಾವತಿ (ನೌರಾದೇಹಿ) ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆಗಳು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಸಲಿವೆ. ಆದರೆ, ನೌರಾದೇಹಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶವು ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲದೇ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವರ್ಣರಂಜಿತ ಆಕರ್ಷಕ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಲೋಕ ಇಲ್ಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಸರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿವೆ 25 ಸಾಮಾನ್ಯ, 15 ಅಪರೂಪದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು: ನೌರಾದೇಹಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಳೆದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 40 ವಿಧದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು 15 ಅಪರೂಪದ ಚಿಟ್ಟೆಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ತಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಕಾರವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತವೆ.
ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹೂವುಗಳಂತೆ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮನೆ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಜನರನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನೌರಾದೇಹಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ 25 ರಿಂದ 40 ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಜಾತಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಿಮಿಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತವಾಗಿರುವ ಜುನೋನಿಯಾ ಕುಲದ ಚಿಟ್ಟೆ: ನೌರಾದೇಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜುನೋನಿಯಾ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆ ಬೇಟೆಗಾರರನ್ನು ಮರುಳು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮರೆಮಾಚುವಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಭಕ್ಷಕವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಭಕ್ಷಕ ಭಯಭೀತರಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಪೊದೆಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ನೌರಾದೇಹಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳೂ ಇವೆ : ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಳಿ, ನಾವಿಕ, ಚಿರತೆ ಮತ್ತು ಜೆಜೆಬೆಲ್ ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಕೂಡಾ ಇವೆ. ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಎ ಎ ಅನ್ಸಾರಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಜಾತಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವು ರೆಕ್ಕೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ದಾಳಿಕೋರನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಆಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತಾರೆ ಅನ್ಸಾರಿ.
ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನೌರಾದೇಹಿ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ. ಎ.ಎ. ಅನ್ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಟ್ಟೆಗಳು ಹುಲಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಾಂಧವ್ಗಢ ಹುಲಿ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100 ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಘರ್ಜಿಸುವ ಹುಲಿಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಯಕ್ಷಯಕ್ಷಿಣಿಯರ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಚಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಮಾರಿಯಾದ ಬಾಂಧವ್ಗಢದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞರು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
