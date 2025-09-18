ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಆಲಾಪನೆ; ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವ ರೈತನ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳುವುದು ಹೀಗೆ!
ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತನೊಬ್ಬ ತಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 18, 2025 at 6:07 PM IST
ವರದಿ: ಕಪಿಲ್ ತಿವಾರಿ
ಸಾಗರ್ (ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ತಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸಾಗರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯುವ ರೈತ ಆಕಾಶ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ರೈತ.
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಆಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇವರ ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನಷ್ಯನಂತೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೂ ಜೀವವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಯುವ ರೈತ, ತಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುತ್ತ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
''ಮನಷ್ಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇಸರವಾದಾಗ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಎರಡೂ ಹಗುರ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಜೀವವಿರುವ ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಉಣಬಡಿಸುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೃದ್ಧಿ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಕೂಡ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಸಹ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮನಗೊಂಡಿರುವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವ ರೈತ ಆಕಾಶ್ ಚೌರಾಸಿಯಾ.
''ಉತ್ತಮ ಫಸಲಿಗಾಗಿ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗ ಕೂಡ ಒಂದು. ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸಿದ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಆಲಿಸದ ಬೆಳೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಗಮನಿಸಿರುವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಪಕ್ವವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಮನಗೊಂಡಿರುವೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದೆ. ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವು ಉಣಬಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆತಂಕಗೊಂಡಾಗ ಸಂಗೀತವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ'' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕಾಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ: ''ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುದಂತೆ ಇದೊಂದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು - ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ದಂತೆ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀಟ (Bumblebee)ಗಳು ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಗುನುಗುವಿಕೆಯು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ತೂಗಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಂತಹ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಬಂಬಲ್ಬೀಗಳ ಗುನುಗುವಿಕೆಯು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು ಕೃತಕ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯುವ ರೈತ ಆಕಾಶ್.
ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ: ''ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸುವ ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೃದುವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವು ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಸಸ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದಾಗ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಮಾಗಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ವಿಕಾಸದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಎಂಬ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾಗಿಯಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಂಗೀತ ರಸದೌತಣ ಉಣಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ'' ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಬೆಳಗ್ಗೆ 5ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 7ರವರೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತ ಸುಧೆಯಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು. ಮನದಟ್ಟಾಗಲು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ'' ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ್.
ಎರಡು ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ: ''ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಂತೆ ನಾವು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ರಸದೌತಣ ಕೂಡ ಒಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವರಣೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ, ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ನೀಡದ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಯೋಗಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ಒಂದು ಬೆಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಕ್ವವಾಗಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳು, ಸಂಗೀತ ನೀಡದ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಳೆಗಳು ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪಕ್ವತೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹೊಲದ ಬೆಳೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪಕ್ವತೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ, ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು'' ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ತಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯೋಗ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿಯ ಪ್ರಯೋಗ: ''ನಾವು ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲದಲ್ಲಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರ, ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ, ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಮಟ್ಟವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಅದರ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಸಹ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಗೀತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೇ ಬೆಳೆದ ಕಪ್ಪು ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ, ರೋಗ ಸಹ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಕೂಡ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಎರಡೂ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಎರೆಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತ ನೀಡಿದ ಹಸುಗಳು ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವೆ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ತತ್ವವೆಂದರೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ ದೊರೆತರೆ ಅವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದರಿಂದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ತತ್ವಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವುದರಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. - ಡಾ. ಆಶಿಶ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ
