ಕಳವಾಗಿದ್ದ ಶಬರಿಮಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ: ಆದರೆ, ದಾಖಲೆಗಳೇ ಕಣ್ಮರೆ

ಶಬರಿಮಲೆಯ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣವು ಗೋಜಲಾಗಿದೆ. ಫಲಕಗಳನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್​ ಮಲ್ಯ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ನಿಖರ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿವೆ.

ಶಬರಿಮಲೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಶಿಲ್ಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2025 at 7:21 PM IST

ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ) : ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕದ ವಿವಾದ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. 1998 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮತ್ತು ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಹೊದಿಸಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ 30.3 ಕೆಜಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 1,900 ಕೆಜಿ ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇರಳದ ದೇವಸ್ವಂ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಎನ್. ವಾಸವನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಪೀಠವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪರಾಧಿ ಯಾರೆಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈ ಕೃತ್ಯ ಜರುಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆರೋಪಗಳು ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕಳವಾದ ವಸ್ತುವು ದೂರುದಾರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಾಗ, ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ" ಎಂದರು.

ಉದ್ಯಮಿ ಮಲ್ಯ ಅವರ ದೇಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನಿಖಾ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಳಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲೆಗಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಚಿನ್ನದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ ಎಂದರು.

ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕಿಡಿ: ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಸನ್ ಅವರು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1999 ರಲ್ಲಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತವಾದ ದ್ವಾರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಈ ಮರದ ಫಲಕವನ್ನು ಮರುಲೇಪನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ 42 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮರಳಿಸಿದಾಗ 38 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಕೆಜಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ತೂಕ ಏಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿಲ್ಲ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಚೆನ್ನೈಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫಲಕಗಳ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ನೀಡಿದ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಫಲಕಗಳು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಏಕೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

2019 ರಲ್ಲಿ ಫಲಕಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ವಂ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಗಳೆಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಪುನಃ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 4.41 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಫಲಕಗಳು ತಾಮ್ರ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

