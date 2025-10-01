ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬಂದಿತ್ತು: ಬಂಗಾರದ ಫಲಕ ತಾಮ್ರವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?; ಏನಿದು ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಕೈಚಳಕ

ETV Bharat / bharat

ಶಬರಿಮಲೆಯ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕವನ್ನು ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದೆ. 1999ರ ಚಿನ್ನದ ಫಲಕವನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ರಹಸ್ಯ ಈಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಬಂಗಾರದ ಫಲಕ ತಾಮ್ರವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2025 at 6:53 PM IST

3 Min Read
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ: ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಶಬರಿಮಲೆ ಕಿರಿಯ ಅರ್ಚಕ (ಕೀಳಶಾಂತಿ) ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಹಾಯಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಶಬರಿಮಲೆಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರುಮುಡಿ ಕಟ್ಟು ತುಂಬಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಫಲಕವನ್ನು ತೆರೆದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಫಲಕವನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಜೈನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು ಎಂದು ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕ (ETV Bharat)

ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು 2004 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

1999ರ ಚಿನ್ನದ ಫಲಕ 2019 ರಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?; ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಫಲಕವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಫಲಕವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಾಮ್ರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಮಹಜರ್​ (ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ) ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 1999ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅವರು ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲೇಪಿಸಿದ ಫಲಕವು 2019 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿತು ಎಂಬುದು ಈಗ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 29, 2019 ರಂದು ಪೊಟ್ಟಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಶಿಲ್ಪಗಳ (ಗರ್ಭಗುಡಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಕ ದೇವತೆಗಳು) ಫಲಕಗಳನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಕ್ಕಾಗಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್" ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ತಿರುವಾಭರಣಂ ಆಯುಕ್ತ ಆರ್. ಜಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮಹಾಜ಼ಾರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು 38,258 ಗ್ರಾಂ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಅನಂತಗೋಪನ್ ಅವರು 1999 ರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಾಗ, ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಸಹ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಲೇಪನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2019 ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ದೇವಸ್ವಂ ಆದೇಶವು ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದೆ. ದೇವಸ್ವಂನ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ವಿಭಾಗವು ಈಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬಿವೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಅತಿಯಾದ ಬಡ್ಡಿ ವಿಧಿಸುವ ಬಡ್ಡಿದಾರರಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಪೊಟ್ಟಿ ಕಿರಿಯ ಅರ್ಚಕರ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಬಂದರು. ದೇವಾಲಯದೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಶ್ರೀಮಂತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರಿಂದ "ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ"ದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು ಎಂದು ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್​ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ತನಿಖೆಯ ಬಿಸಿ: ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು, ವಿಶೇಷ ಕವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಕಠಿಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.

