ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಾಲಯದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ವಿಗ್ರಹ ಪೀಠ ಪತ್ತೆ: ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾತನ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ TDB

ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ವಿಗ್ರಹದ ಪೀಠ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಪೀಠವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಶಬರಿಮಲೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಶಿಲ್ಪ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2025 at 7:58 PM IST

ಶಬರಿಮಲೆ(ಕೇರಳ): ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಶಬರಿಮಲೆ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ವಿಗ್ರಹದ ಪೀಠವು (ಪೀಠಂ) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪೀಠ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ದೇವರಸ್ವಂ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಪೀಠವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೂರು ನೀಡಿದ್ದ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಮೇಲೆಯೇ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ, ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವುಗಳು ದೊರೆತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯಿಂದಾಗಿ, ವೆಂಜರಮೂಡುನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಟಿಡಿಬಿ ಜಾಗೃತ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಶನಿವಾರ ವೆಂಜಾರಮೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೀಠವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.

2019ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್​ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರೇ ಪೀಠ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಈ ಸಂಗತಿ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಂಡ ಅರನ್ಮುಳದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಡಿಬಿ (TDB) ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್‌ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೀಠವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನದ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠವು ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪೀಠವನ್ನು ಪೊಟ್ಟಿಯ ಕೆಲಸಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಕಾಣೆಯಾದ ಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ನಂತರ, ಕೆಲಸಗಾರ ಪೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ವೆಂಜರಮೂಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಟಿಯ ಸಂಬಂಧಿಯ ಮನೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಇನ್ನು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಎಸ್‌ಪಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, "ನಾವು ಪೀಠವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಗೇ, ಟಿಡಿಬಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಎಸ್​. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು​ ಕೂಡ ಪೀಠದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಂಡ ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಯ ನಂತರವೇ ಪೀಠವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಪ್ಲೇಟ್​ ದುರಸ್ತಿ; ವರದಿ ನೀಡಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಶಬರಿಮಲೆ

