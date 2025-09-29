ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ ಬಹು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು
ತೆಲಂಗಾಣದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಹಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಕಾರಣ.
Published : September 29, 2025 at 3:45 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆಯುವುದು ಹಲವರ ಕನಸು. ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವ ವರ್ಣಿಸಲಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸಾಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಯುವಕರು ಹಗಲು- ರಾತ್ರಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಈ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಗಗನಕುಸುಮ.
ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎಂಬಂತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು. ತೆಲಂಗಾಣದ ಬಿಂಗಿ ಕೀರ್ತನಾ ಮತ್ತು ಜಂಪಾಲ ಅನುಷಾ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಇತರ ಯುವ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯೆ ಆಸೆ, ಆಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಕರೀಂನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಗುರುಮಾಮಿಡಿ ಮಂಡಲದ ಕೊಂಡಾಪುರದ ಬಿಂಗಿ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವೈದ್ಯೆಯಾಗುವ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಸಂಪತ್ ಅವರು ಫೋಟೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ (ಪಿಯುಸಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಸೀಟಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಪಡೆದರು. ಗ್ರೂಪ್-4 ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಗ್ರೂಪ್-1 ರಲ್ಲಿ ಎಂಪಿಡಿಒ, ಗ್ರೂಪ್-2 ರಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಸ್ಐ, ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್-3 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
"ನಾನು ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನನಗೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು" ಎಂಬುದು ಕೀರ್ತನಾ ಅವರ ಮಾತು.
ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಅನುಷಾ: ಕರೀಮ್ನಗರದ ವೆಂಕೆಪಲ್ಲಿಯ ಜಂಪಾಲಾ ಅನುಷಾ ಅವರು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಬೆಳೆದರು. ಅವರ ತಂದೆ ಪೋಚಯ್ಯ ಕ್ಷೌರಿಕ, ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು. ಅನುಷಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ (ಗ್ರೂಪ್-4) ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಖಜಾನೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರೂಪ್-1) ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್-2 ಸಹಾಯಕ ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ (ಎಎಸ್ಒ) ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಗ್ರೂಪ್-3 ರಲ್ಲಿ 230ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಗಳಿಸಿದರು.
"ನನ್ನ ಗುರಿ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ. ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗುವುದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಗ್ರೂಪ್-1 ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ ನನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅನುಷಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
