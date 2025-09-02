ಪಾಟ್ನಾ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ನಿತೀಶ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯೊಂದನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು, ಮಹಿಳೆಯರು ಮೊದಲು ಜೀವಿಕಾಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಕೂಡಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿಎಂ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ನಡೆದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೊದಲ ಕಂತಾಗಿ ₹ 10000 ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರವು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ₹ 200000 ವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳು ಏನಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಜೀವಿಕಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೀವಿಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಜೀವಿಕಾಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಮಾಂಶು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳಾ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಷರತ್ತುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
- ಗಂಡ - ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಅವಿವಾಹಿತ ಮಕ್ಕಳು, ಪೋಷಕರು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲದ ಅವಿವಾಹಿತ ವಯಸ್ಕ ಮಹಿಳೆಯರು.
- ಜೀವಿಕಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು.
- ಜೀವಿಕಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.
- ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು 18 ರಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.
- ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅಥವಾ ಅವರ ಪತಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬಾರದು.
ಜೀವಿಕಾ ಅವರು ಸೂಚಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗದ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
- ಹಣ್ಣಿನ ರಸದ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಂಗಡಿ
- ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿ
- ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ
- ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಸ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳ ಅಂಗಡಿ
- ಆಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಡಿ
- ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿ
- ಮೊಬೈಲ್ ಮಾರಾಟ ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್
- ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಕಾಪಿ ಅಂಗಡಿ
- ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಂಗಡಿ
- ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್
- ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕೃತಕ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿ
- ಬಟ್ಟೆ, ಪಾದರಕ್ಷೆ, ಹೊಲಿಗೆ ಅಂಗಡಿ
- ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು
- ಪಾತ್ರೆ ಅಂಗಡಿ
- ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ
- ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂಗಡಿ
- ಮೇಕೆ, ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ದನ ಸಾಕಣೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು?: ಜೀವಿಕಾ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವಿಕಾ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಮ ಸಂಘಟನೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಘಟಕ ಜೀವಿಕಾ ಎಂಐಎಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಂಐಎಸ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜೀವಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಜೀವಿಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೊತ್ತವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರು ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಓದಿ:ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದ 'ಮೋದಿ ಚಾಯ್ ಪಕೋಡಾ ಅಂಗಡಿ': ಪ್ರತಿದಿನ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಚಾಯ್ ವಾಲಾ!