ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿ ಭಾರತದ ನಿಜ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ: ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Published : October 2, 2025 at 1:39 PM IST
ನಾಗ್ಪುರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) : ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಲುವುಗಳು ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಹೇಳಿದರು.
ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಜಯದಶಮಿ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಭದ್ರತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕ ಮತ್ತು ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರು ಎಂಬುದು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು" ಎಂದರು.
ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ 26 ನಾಗರಿಕರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ನಾಯಕತ್ವದ ದೃಢಸಂಕಲ್ಪ, ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ನಂತರ ದೇಶ ತೋರಿಸಿದ ಏಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ: ಅಮೆರಿಕವು ಹೇರುತ್ತಿರುವ ಸುಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮನಸೋಇಚ್ಛೆ ಸುಂಕ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೀಗೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕಷ್ಟ. ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಲಂಬನೆಯು ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು. ನಾವು ಸ್ವದೇಶಿಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಪರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
#WATCH | During the centenary celebrations of the Rashtriya Swayamsewak Sangh, Sarsanghachalak Mohan Bhagwat says, " ... terrorists from across the border killed 26 indians after asking their religion. the nation was mourning and angry about the terror attack. with complete… pic.twitter.com/24kaq7I6gf— ANI (@ANI) October 2, 2025
ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋವಿಂದ್ ಅತಿಥಿ : ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ವಿಜಯದಶಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ. ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮ್ ನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಕೋವಿಂದ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ರೇಶಿಂಬಾಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿನಾಕಾ ಎಂಕೆ -1, ಪಿನಾಕಾ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿನಾಕಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು.
ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ವಿಜಯದಶಮಿ ಉತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಕೆ.ಬಿ. ಹೆಡ್ಗೆವಾರ್ ಅವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. 1925 ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಸಂಘಟನೆಯು 100 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಕ್ಕದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ದಂಗೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿ: ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿಧಾನಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಸಮಾಜವನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಲ್ಲವು: ಭಾಗವತ್ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜಯಂತಿ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುರ್ಮು, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ