ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ₹6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ: ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
Published : October 11, 2025 at 7:19 PM IST
ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಬಂದರು ನಗರಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಲಿವೆ.
ಟಾಟಾ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವೀಸಸ್ (ಟಿಸಿಎಸ್) 1 ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ವ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಔಪಚಾರಿಕ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಡಿಸಲಿದೆ.
ಟಿಸಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.60 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ನೇರ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪರೋಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ನಗರವಾಗಲಿದೆ.
"ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 22 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಸುಮಾರು 12,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸೆಂಚರ್ ಸೇರಿ 25,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲಿದೆ. SATVA ಮತ್ತು AMNS ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ 15,000 ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್, ಅನಿಮೇಷನ್, ಗೇಮಿಂಗ್, VFX ಮತ್ತು AI ಕ್ಲೌಡ್ ವಲಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗೂಗಲ್, ಟಿಸಿಎಸ್, ಕಾಗ್ನಿಸೆಂಟ್, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್, ಸಿಫಿ ಮತ್ತು ಮೆಟಾದಂತಹ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೂಗಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ (1,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್) ಅನ್ನು 56,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗೂಗಲ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ರೈಡೆನ್ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್ ಇಂಡಿಯಾ 87,520 ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 1,000 ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಸಿಫಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ 16,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಮೆಟಾ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಕೇಬಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿದೆ. ಇದು AI, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಎನ್ಟಿಪಿಸಿ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಬ್ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಸೆಲರ್ ಮಿತ್ತಲ್ 1.30 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಬಂದರನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ 15 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಹೂಡಿಕೆ ತಂದಿದೆ.
