ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಇರುವಿಕೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ₹50 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ: ಯಾವುದು ಆ ಪಕ್ಷಿ!

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲಿವಿಕೋಡಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.

KALIVIKODI BIRD
ಕಲಿವಿಕೋಡಿ (ETV Andhra Pradesh)
Published : September 29, 2025 at 2:31 PM IST

ಕಡಪ(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಪಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಲಿವಿಕೋಡಿಯನ್ನು(ಕಲಿವಿಕೋಳಿ) ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಕಲಿವಿಕೋಡಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೇ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಜಾಡು ಇದೀಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಕಲಿವಿಕೋಡಿ 1848 ರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಾ ನದಿ ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ನಂತರ 1985 ಜನವರಿ 5 ರಂದು ರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲೆಯ ನಿವಾಸಿ ಚಿನ್ನ ಐತನ್ನ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಅನಂತರ ಪಕ್ಷಿಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಭೇದವು ಅಳಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಎಸ್‌ವಿಯುನ ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು 1998 ರಿಂದ 2002 ರವರೆಗೆ ಕಲಿವಿಕೋಡಿ ಪತ್ತೆಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು.

Kalivikodi Bird
ಕಲಿವಿಕೋಡಿ (ETV Andhra Pradesh)

ಮುಂಬೈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಸೊಸೈಟಿ 2002 ರಲ್ಲಿ ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬದ್ವೇಲು ಪ್ರದೇಶದ ಲಂಕಮಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿತ್ತು. ವೈಎಸ್ಆರ್ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಡೂರು ಬಳಿಯ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದ ನಂತರ, ಸರ್ಕಾರವು 3 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಭಯಾರಣ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.

Kalivikodi Bird
ಕಲಿವಿಕೋಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಪತ್ತೆ (ETV Andhra Pradesh)

50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು: ಕಲಿವಿಕೋಡಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿವೆ. ಪಕ್ಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಯಾರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ ಈ ಪಕ್ಷಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Kalivikodi Bird
ಕಲಿವಿಕೋಡಿ ಧ್ವನಿ ರೆಕಾರ್ಡ್​ (ETV Andhra Pradesh)

27 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಇರುವ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಕೂಗಿದಾಗ ಸುಮಾರು 200 ಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಇದು ಎತ್ತರದ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಣಚುಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಕಲಿವಿಕೋಡಿಯ ಜೀವನಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.

Kalivikodi Bird
ಕಲಿವಿಕೋಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಪತ್ತೆ (ETV Andhra Pradesh)

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿವೆ 380 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು: 2023ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 942 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದರೆ 543 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ 446 ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ 414 ಪ್ರಭೇದಗಳು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 414 ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 380 ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೇ.39 ರಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿವೆ. 178 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಉಳುವಿಗೆ ತುರ್ತು ಕ್ರಮದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 14 ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Kalivikodi Bird
ಕಲಿವಿಕೋಡಿ (ETV Andhra Pradesh)

