ಮುತ್ತಿನ ರಂಗೋಲಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ: ಆಂಧ್ರದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ

ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗೆ ಈನಾಡು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಎಂದು ಮಲ್ಲ ಸುನೀತಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Pearl Rangoli and Malla Sunitha
ಮುತ್ತಿನ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲ ಸುನೀತಾ (ETV Bharat)
Published : September 6, 2025 at 6:31 PM IST

ಪಲಾಸ (ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ಶ್ರೀಕಾಕುಳಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಲಾಸದ ಗೃಹಿಣಿ ಮಲ್ಲ ಸುನೀತಾ ಎಂಬವರು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಮುತ್ತಿನ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಅಮೇರಿಕನ್​ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​ (AAA) 2024 ಡಿಸೆಂಬರ್​ 1 ರಿಂದ 2025ರ ಜನವರಿ 15ರ ವರೆಗೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 35 ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಂತು ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಈ ರಂಗೋಲಿ. ಸಮೃದ್ಧಿ, ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತವೆ. ಸುನೀತಾ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು 19 ಕಿಲೋ ಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಮುತ್ತುಗಳು ಹಾಗೂ ರಂಗೋಲಿ ಪುಡಿಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 14 ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು 18 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಅಳತೆಯ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಸುನೀತಾ ಅವರು ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಆರು ಗಂಟೆಗಳಂತೆ, ಐದು ದಿನಗಳನ್ನು ಈ ರಂಗೋಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುನೀತಾ ಅವರ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಈನಾಡು ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ-ಮಲ್ಲ ಸುನೀತಾ: ತನ್ನ ಈ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುನೀತಾ, "ನನಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. 2004 ರಲ್ಲಿ, ಈನಾಡುವಿನ ವಸುಂಧರ ಪುಟದಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದೆ. ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ, ನನ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ, ನಾನು ನನ್ನ ರಂಗೋಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಈನಾಡುವಿನಿಂದ ನನಗೆ ದೊರೆತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ಅದೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, AAA ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ನಾನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ತೆಲುಗು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಉಚಿತ ಆನ್‌ಲೈನ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೇರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನನಗೆ ಅಪಾರ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.

