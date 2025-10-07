ಗಗನಮುಖಿಯಾದ ಭೂಮಿ ಬೆಲೆ: ಒಂದು ಎಕರೆ ₹177 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ, ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣದ ಹರಿವು!
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಮೀಪದ ರಾಯದುರ್ಗಂನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮಾರಾವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಗೆ ಹಣದ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
Published : October 7, 2025 at 1:18 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ರಾಯದುರ್ಗಂನಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 177 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಿಗಮ (ಟಿಎಸ್ಐಐಸಿ), ಗಚಿಬೌಲಿ ಮತ್ತು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಬಳಿ ಇರುವ ದುಬಾರಿ ರಾಯದುರ್ಗಂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 18.67 ಎಕರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಇ-ಹರಾಜು ನಡೆಸಿತು. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಹೈಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, 11 ಎಕರೆ (ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 19, ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ 83/1) ಮತ್ತು 7.67 ಎಕರೆ (ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 15A2) ಅನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 101 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸೋಮವಾರ, ಎಂಎಸ್ಎನ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಎಕರೆಗೆ 177 ಕೋಟಿಯಂತೆ 7.67 ಎಕರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆಗೆ 1,357.59 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ.
11 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಎರಡನೇ ಇ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ರಿರೋರಿಟಿ ಎಕರೆಗೆ 141.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 1,556.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 18.67 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 3,135 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬೆಲೆ ಇದಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು: ಈ ರಾಯದುರ್ಗಂನ ಈ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಸ್ಥಳವು ಹೈಟೆಕ್ ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಗಚಿಬೌಲಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದು, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ವಲಯವಾಗಿಸಿದೆ. ಮಿಯಾಪುರ ಮೆಟ್ರೋ, ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಸುಗಮ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಥಳ ಐಟಿ, ಐಟಿಇಎಸ್, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವಸತಿ, ಆತಿಥ್ಯ, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು.
2017ರಲ್ಲಿ ರಾಯದುರ್ಗಂದಲ್ಲಿ 2.84 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 42.59 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಕೋಕಾಪೇಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಿಯೋಪೊಲಿಸ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶವೂ 100.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ರಾಯದುರ್ಗಂದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಎಕರೆಗೆ 177 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ.
2047ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಉದಯದೆಡೆಗೆ ಬಲವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ: ಟಿಐಸಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶಶಾಂಕ್ ಈ ಹಾರಾಜಿನ ಕುರಿತು ಮತನಾಡಿದ್ದು, ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಖಜಾನೆ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಞಾನದ ನಗರವಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ರಾಯದುರ್ಗಂನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಭೂಮಿ ಮಾರಾಟವೂ ಬೆಲೆಯು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲಾ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ತೆಲಂಗಾಣವು ಪಾರದರ್ಶಕ, ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೆಎಲ್ಎಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಟಿಸಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಹರಾಜನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಚಿಂತಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚದರ್ಗೆ 1.14 ಲಕ್ಷ ರೂ.: ಈ ನಡುವೆ ಚಿಂತಲ್ (ಕುತ್ಬುಲ್ಲಾಪುರ) ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಭೂಮಿಯ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಮುಕ್ತ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ, 513 ಚದರ್ಗೆ 1.14 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಚದರ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಲಾಯಿತು.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, 18 ತೆರೆದ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 4 ಫ್ಲಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ತೆಲಂಗಾಣ ವಸತಿ ಮಂಡಳಿ 44.24 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ಪಿ. ಗೌತಮ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಚದರ್ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ 91,947 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, 27 ಬಿಡ್ಡರ್ಗಳು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
