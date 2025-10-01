ETV Bharat / bharat

ಓದಿದ್ದು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್​, ರೂಪಿಸಿದ್ದು ಐಷಾರಾಮಿ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​​​ ಮಾದರಿ ಕಾರು: ಈ ನಟನಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ನೀಡಬೇಕಂತೆ!

ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಗಾಗಿ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​ ಮಾದರಿಯ ಕಾರನ್ನು ಗುಜರಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅದು ಥೇಟ್​ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

PANKAJ NAGAR BUILD ROLLS ROYCE
ಐಷಾರಾಮಿ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​​​ ಮಾದರಿ ಕಾರು (ETV Bharat)
ರೋಹ್ಟಕ್ (ಹರಿಯಾಣ) : ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾಮ್ ಖೇಡಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ 18 ​​ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಪಂಕಜ್ ನಗರ್, ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಅವಿರತವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್​ ತರಹದ ಕಾರನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್‌ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲು ಆತ ಬಯಸಿದ್ದಾನೆ.

ಪಂಕಜ್, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಟನ 'ಪ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನ್' (2018) ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದನು. ಆ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದನಂತೆ. ನಂತರ ಹೊಳೆದ ಐಡಿಯಾವೇ ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್​ ಕಾರು. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್​ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಂಕಜ್​ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದ.

ಐಷಾರಾಮಿ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​​​ ಮಾದರಿ ಕಾರು
ಐಷಾರಾಮಿ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​​​ ಮಾದರಿ ಕಾರು (ETV Bharat)

ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ: ರೋಲ್ಸ್​​ ರಾಯ್ಸ್​​ ಕಾರು ರೂಪಿಸಲು ಪಂಕಜ್​ ಸತತ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, "ನಾನು ಅಕ್ಷಯ್​​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು, ಸಮರ್ಪಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆ. ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್‌ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್​​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದೆ.

40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಾರು
40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕಾರು (ETV Bharat)

ಕನಸಿನ ಕಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಹಳೆಯ ಕಾರೊಂದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಅದರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ದೆಹಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿದೆ. ರೋಹ್ಟಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ನೆರವು ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಕಾರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಕಜ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.

ಕಾರು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಕಜ್​
ಕಾರು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಕಜ್​ (ETV Bharat)

ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಬೆಂಬಲ: ಅಕ್ಷಯ್​ ಕುಮಾರ್​ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪುತ್ರ ಪಂಕಜ್​ ಕಾರು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಂದೆ ಕರ್ಮವೀರ್ ಅವರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಇವರು ತಾವು ದುಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಕಾರು ರೂಪಿಸಲು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೋಡಲು ಥೇಟ್​ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​ನಂತಿರುವ ಕಾರು
ನೋಡಲು ಥೇಟ್​ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​ನಂತಿರುವ ಕಾರು (ETV Bharat)

ತಂದೆ ಕರ್ಮವೀರ್ ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ, "ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆವು. ಈ ಕಾರನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಪಂಕಜ್​ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಆತನ ನಿಶ್ಚಯ ಅಚಲವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ, ನಾವು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆತನ ಕನಸಿಗೆ ನೀರೆರೆದೆವು ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಊರಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​ ಕಾರಿನ ಸಂಚಾರ
ಊರಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​ ಕಾರಿನ ಸಂಚಾರ (ETV Bharat)

ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​​​ ಕಾರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಪಂಕಜ್​​ನನ್ನು ಇಂದು ಜನರು 'ಜುಗಾಡು ಎಂಜಿನಿಯರ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿರುವ ಪಂಕಜ್​ಗೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಯಂತ್ರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಜಾಸ್ತಿ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ, ಆತ ಮುರಿದ ಆಟಿಕೆ ಕಾರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಸಣ್ಣ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಓದು ತಲೆಗೆ ಏರದಿದ್ದರೂ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್‌ ಕೆಲಸ ಆತನ ಆಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗ
ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗ (ETV Bharat)

ಅಕ್ಷಯ್​ಕುಮಾರ್​​ಗೆ ಕಾರು ನೀಡಲು ಹಣದ ಕೊರತೆ: ಪಂಕಜ್ ರೂಪಿಸಿದ ರೋಲ್ಸ್​ ರಾಯ್ಸ್​​ ಮಾದರಿಯ ಕಾರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜನರು ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನಾಸೆಯಂತೆ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿರುವ ನಟ ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್​ಗೆ ಕಾರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ಅವರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ರೋಹ್ಟಕ್​​ನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಕಾರನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು 60 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕಂತೆ.

ತಾನೇ ರೂಪಿಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಕಜ್​
ತಾನೇ ರೂಪಿಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಂಕಜ್​ (ETV Bharat)

"ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಅಷ್ಟು ಹಣವಿಲ್ಲ. ಕಾರನ್ನು ಮುಂಬೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಪಂಕಜ್​ ಅವರ ತಂದೆ ಕರ್ಮವೀರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅವರು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿ ಪಂಕಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

