ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿಯಂತಹ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ರೋಬೋ!; ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ರೋಬೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ನಲ(NALA) ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಚೆಫ್ ರೋಬೋವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ. ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ.
Published : September 29, 2025 at 1:43 PM IST
ವಿಜಯವಾಡ (ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ): ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಆಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ ಜಾಗವಿದ್ದರೂ ಅವರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣಬಡಿಸುವ ಮಹತ್ಕಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೈಬೆರಳು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಣಿವರಿಯದೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ವಿರಾಮ ಬೇಕಲ್ಲವೇ?. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಬೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 'ತಾನಿದ್ದೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಿದೆ.
ಹೌದು, ರೋಬೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದೆಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದರೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಡಿಸಲು ರೋಬೋಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ, ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ರೋಬೋಗಳು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ನಲ (NALA) ಕಂಪನಿಯು 'ರೋಬೋ ಚೆಫ್' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯವಾಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೊಲ್ಲಪುಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಈ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಚೆಫ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
200 ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ರೋಬೋ: ರೋಬೋ ಅದೆಷ್ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ನೀವು ಅದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲಿರುವ ಆಹಾರ ಖಾದ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಅದು ತಾನಾಗಿಯೇ ಆ ಭಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ನೀರು, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಬೇಯಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಾನೇ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಹಾರ ಬೇಯಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಇಲ್ಲದೇ, ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಬೋದ ತಾಕತ್ತು ಎಷ್ಟಿದೆಯೆಂದರೆ 200 ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು.
ಆಯೋಜಕರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ರೋಬೋ ಚೆಫ್ ತರಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಈ ವಿಶೇಷ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಯಾಂತ್ರಿಕ ರೋಬೋ ರುಚಿಕರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಂದರ್ಶಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈಟೆಕ್, ಅಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ: ರೋಬೋ ಚೆಫ್, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೋಬೋ ರೂಪಿಸಲು ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಇದು, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. ಆದರೆ, ಭವಿಷ್ಯಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು, ಪ್ರತಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದು ಸಂಘಟಕರ ಮಾತು.
