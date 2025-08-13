ETV Bharat / bharat

ಟ್ರಕ್​​ - ಪಿಕಪ್​ ವ್ಯಾನ್​​ ಮಧ್ಯೆ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ; 11 ಮಂದಿ ಸಾವು, 8 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ - ROAD ACCIDENT

ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಭೀಕರ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, 8 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Road accident
ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)
ಜೈಪುರ (ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್‌ನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂದು ನಸುಕಿನಜಾವ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದೌಸಾ - ಮನೋಹರ್‌ಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬಾಪಿ ಬಳಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ಪಿಕಪ್​ ವ್ಯಾನ್​ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ 11 ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ 11 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 8 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಕಪ್​ ವ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಖಾತು ಶ್ಯಾಮ್​ ಮತ್ತು ಸಲಾಸಾರ್​ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಈಟಾ ನಗರಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮನೋಹರ್​​ಪುರ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ದೌಸಾ ಪೊಲೀಸ್​ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಗರ್​ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪಿಕಪ್​ ವ್ಯಾನ್​ನಲ್ಲಿ 25 ಜನರಿದ್ದರು. ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಸರ್ವಿಸ್​ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಟ್ರಕ್​ಗೆ ವ್ಯಾನ್​ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ 8 ಜನರ ಪೈಕಿ ಓರ್ವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ ಪಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

