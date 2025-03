ETV Bharat / bharat

ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪ್ರಕರಣ; ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್​ಗೆ ಇಡಿ ಸಮನ್ಸ್​, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ - RABRI DEVI TO APPEAR BEFORE ED

ಪಾಟ್ನಾ (ಬಿಹಾರ) : ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮತ್ತು ಆರ್​ಜೆಡಿ ನಾಯಕಿ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಇಡಿ ಮುಂದೆ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್ ಸೇರಿ ಅವರ​ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಬ್ರಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತೇಜ್​ ಪ್ರತಾಪ್​ ಯಾದವ್​ ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬುಧವಾರ (ಮಾ.19) ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​​ ಯಾದವ್​ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಮನ್ಸ್​ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾದವ್​ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿನ ಇಡಿ ಕಚೇರಿ ಹೊರಗೆ ಆರ್​ಜೆಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಜಮೀನು ಪ್ರಕರಣ : ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್​ ಯಾದವ್ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ 2004-2009ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಗ್ರೂಪ್​ ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಲಂಚವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಎಫ್​ಐಆರ್​ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ 5 ಚಾರ್ಜ್​ಶೀಟ್​ಗಳನ್ನು​ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

