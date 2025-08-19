ಹೈದರಾಬಾದ್: ಕಳೆದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ರಾಣಿಗಂಜ್ನ ಜೆಕೆ ನಗರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಟರ್ಜಿ ಯಾವುದೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಮರು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಟರ್ಜಿ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನ್ಸೋಲ್ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ತಿವಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ.
720 ರಲ್ಲಿ 686 ಅಂಕ: ಅನ್ಸೋಲ್ನ ಜೆಕೆ ನಗರ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಚಟರ್ಜಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕಂಡರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿತ್ತು. ಅಸನ್ಸೋಲ್ನ ಜೆ.ಕೆ. ನಗರ ಖಾನಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ್ ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು 720 ರಲ್ಲಿ 686 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ, ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 99 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಯಾಣ್ ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ನರ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಂಡಿ ಪದವಿ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆತನ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಗನನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ: ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರ ತಂದೆ ಭೈರವ್ ಚಟರ್ಜಿ ಇಸಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಂದೆ, ಎಂದಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಓದಿನ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಮಲಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ, ಆತ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧನಾಗಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಏನನ್ನೂ ಕಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆತ ಒಂದು ಚಾಕೋಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯದೇ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸಿದ ಹುಡುಗ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸಿದ್ದಾರೆ
ತಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಕುರಿತು ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ನಡೆಸಿದರೆ, ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಾ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ತಾನು ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಂಬಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅನ್ಸೋಲ್ನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಜಿತೇಂದ್ರ ಅವರು, ಕಲ್ಯಾಣಗೆ ಹೂಗುಚ್ಛ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದು, ಅನ್ಸೋನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
